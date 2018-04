Rehabilitan Hospital Municipal en Torreón

Torreón, Coahuila

La dirección de Salud en Torreón lleva a cabo acciones de rehabilitación y adecuación de áreas en el Hospital Municipal, con el objetivo de brindar una mejor atención a derechohabientes, señaló su titular, Manuel Acuña Cepeda.

En un recorrido por el inmueble, se pudo apreciar la instalación de una farmacia, así como de aparatos de aire en los consultorios, en donde asegura personal en temporada de calor era insoportable para los trabajadores y para pacientes.

Se encontró una área clausurada que correspondía a la farmacia, lugar en donde se ubicaban anaqueles, medicamentos caducos y refrigeradores que se pueden arreglar.



“Teníamos muchas cuestiones de abandono, me encontré áreas que no tenían aparatos de aire, no tenían oportunidad de estar en comunidad los médicos en el área de consulta externa, ni los dentistas".

Acuña Cepeda manifestó que en los primeros cien días de trabajo de la actual administración municipal, se realizó una evaluación de la funcionalidad del edificio y la operatividad del hospital.

“Además, en el área que encontramos cerrada completamente, le pusimos una oficina al coordinador médico, esto se encontraban con bancas que ya están utilizadas en el exterior, eran bancas para seis personas".

En el área de comedor, dijo, se localizó un sinnúmero de material abandonado, entre ellos batas para quirófano, material e insumos para hacer depósitos de limpieza en pacientes, así como para terapia física.

“Nos hemos dado a la tarea de reconstruir el barco que declaré en principio que era un titanic, que era un barco hundido con un sinnúmero de aspectos”.

Aseguró que el mejoramiento y rehabilitación de las diferentes áreas del hospital municipal ha ayudado para que continúen brindando los servicios de consulta externa, así como de odontología y rehabilitación física.