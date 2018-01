Persisten problemas en IRyCNL; no hay sistema

Monterrey

Por tercer día consecutivo, usuarios del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León salieron molestos porque siguen sin poder realizar sus trámites.

Cuando pensaron que al regreso de vacaciones podían continuar sus procesos, los usuarios se toparon que el IRyCNL sigue sin sistema.

Y es que la compra e instalación tardía de 500 computadoras por parte del Gobierno Estatal generó el desfase del arranque del sistema informático.

La escena contrasta pues mientras que la planta baja está saturada de usuarios que tramitan la Carta de No Antecedentes Penales, las áreas de Comercio, Datos Registrales y hasta copias, están vacías.

"Venía a hacer un trámite, pero me dicen que no hay sistema y no saben para cuándo regrese", dijo molesto José Sánchez, vecino del municipio de Juárez.