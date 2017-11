Registro ante el INE dificulta proceso para aspirantes a independientes

Guadalajara

El camino para el registro de los que aspiran a ser candidatos independientes en Jalisco ha tenido algunos baches que complican el primer paso ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). Del 13 al 19 de noviembre será el plazo para el registro de aspirantes y algunos se han encontrado con detalles no contemplados y que han atrasado el procedimiento.

Luis Alberto Alcaraz, es aspirante a la candidatura independiente por el gobierno municipal de Puerto Vallarta. Al llegar a las oficinas del IEPC descubrió que le faltaba complementar otros procedimientos ante el Instituto Nacional Electoral (INE), razón por lo que tuvo que dar varias vueltas para culminar el primer paso pues todo esto tiene como plazo el domingo 19 de noviembre.

“Viene una cosita en la convocatoria con letra muy chiquita que dice: después de los requisitos que tú tienes que llegar (…) en su caso registro ante el Sistema Nacional de Registro del INE. Esto quiere decir que cuando cumplas con el tramite con el IEPC, si el IEPC no te objeta nada te entrega un folio con el que te tienes que ir a la plataforma del INE, a darte de alta tres formatos bastantes complicados”, señaló el aspirante en entrevista para MILENIO RADIO.

Por dicho motivo, diferentes aspirantes tuvieron que retirarse del IEPC para continuar con el procedimiento establecido en la convocatoria en Jalisco. Esta situación se complica para aquellos interesados que viven al interior del estado porque el instituto aún no cuentan con presencia a través de las juntas distritales.

Guillermo Alcaraz Cross, consejero presidente del IEPC, reconoció que en el proceso se agregó el registro ante el Sistema Nacional de Registro del INE. Sin embargo, afirma que dicho proceso sólo es una novedad que se facilita y no afecta en el proceso para el registro de la aspiración.

“Ningún riesgo, nosotros los estamos respaldando desde aquí, y además en el caso de que ellos no obtengan la clave y acceso no significa que estemos incumpliendo un requisito. Esa clave de acceso tendrá efecto para las etapas procedimentales que sigan. Lo que estamos impulsando es que se obtengan de una vez para que ellos se familiaricen con el espacio cibernético y que lo puedan implementar con naturalidad”, agregó.

En las instalaciones del órgano electoral funcionan cinco mesas para atender los puntos que forman parte del registro. Para el domingo 19 de noviembre estarán funcionando diez equipos pues es el último día de registro pues se estima que pudiera haber mayor acercamiento de interesados en convertirse en candidatos independientes.

Posterior al domingo, el pleno del IEPC se reunirá el 22 de noviembre para poner a consideración cuáles de los aspirantes a candidatos independientes cumplieron con la totalidad de requisitos para convertirse en aspirantes independientes.

Otro de los puntos que han resultado problemática para los aspirantes es la conformación de las asociaciones civiles. Para el registro es necesario que el aspirante forme parte de una AC. Respecto a la integración de la asociación, se establece que el aspirante debe fungir como presidente, razón que provocó más trámites.

“En la convocatoria no lo dice, ¨pero tienes que ser presidente de la asociación porque si te dan un golpe de estado te van a quitar la asociación y entonces no te vas a poder registrar como candidato porque ya no tienes asociación”. No lo dice la convocatoria, yo no voy a perder 15, 20 días en una impugnación. Prefiero regresar al notario, hacer la asamblea de los socios y que me designen presidente de mi asociación”, agregó.

Luis Alberto Alcaraz afirmó que existen letras “chiquitas” en el procedimiento que complican los registros de los aspirantes. Por tal razón, recomendó que los registros no que se dejen hasta el último día de registro, es decir, el domingo.

Por su parte, Salvado Cosío Gaona aspira a ser candidato independiente a la gubernatura de Jalisco. Él si esperará hasta el domingo 19 para registrarse pues asegura que a partir de la publicación de la convocatoria inició todo el proceso, incluida la creación de la asociación civil para evitar algún señalamiento respecto a su integración.

El ex integrante del PRI, PRD y MORENA ve involucrada “la partidocracia” dentro del proceso para los aspirantes a candidatos independientes en Jalisco para así evitar que gran número de ciudadanos puedan convertirse en postulantes por la vía independiente.



Los registrados:



Para presidentes municipales



Nombre / Municipio

Carlos Darío Zatarain Briseño Zapopan

Jesús Rebolledo Guzmán Zapopan

María Del Carmen Gallegos De La Mora Tepatitlán de Morelos

Luis Alberto Alcaraz López Puerto Vallarta

Lucio Becerra Álvarez Zapopan

Leticia Santoscoy Otero Zapopan

Joel Razuia Preciado Lagos de Moreno

José Oscar Ávila Poblano Zapopan

Ramiro Pérez Martínez Tequila

Francisco Ramón Meza Rosales Guadalajara

José Enríquez González Zapopan

Ramón Sierra Cabrera Acatlán de Juárez

Alberto Alfaro García Tlaquepaque

Víctor Manuel Pérez Cabrera Autlán de Navarro

Juan Carlos Bustamante Barragán Tlajomulco de Zúñiga

Sergio Enrique Mendoza Gutiérrez Tlajomulco de Zúñiga

José Bañales Castro Tlaquepaque

Sergio Salina de Hoyos Zapopan

María Guadalupe Becerra Barragán Cihuatlán

Carlos Alberto Romo Hernández Atotonilco el Alto

Francisco José Martínez Gil Puerto Vallarta

Antonio Horacio Cruz Baltazar Tuxpan



Registrados para diputaciones locales



Nombre /Distrito

Fernando Ignacio Buendía Quintero 14

Ma. Rogelia Ortega Loza 14

Marisol Rodríguez González 14

Susana Ochoa Chavira 10

Miguel Ángel Torres Haro 12

Oscar Daniel Jiménez García 8

Oswaldo Ramos López 19

Felipe de Jesús Lozano Padilla 14

Gerónimo Daniel Piña Rivas 8

Arturo Treviño García 10

Fabián Orozco Cárdenas 9

Roberto Oñate García 16

Edgar José León Del Toro 8

Guillermo Gustavo Gallego Neri 10

Luis Ángel Morales Hernández 7

José Chávez García 12

Ana Gabriela González González 6

Ramiro Michel Morales 4

Sandra Iliana Cuenca Pérez 11

Oscar Ismael Flores Martínez 11

Gerardo Hernández Amezcua 4



Registrados para gobernador

Nombre / Gubernatura

Manuel Ponce Huerta X

MC