Regidora inicia campaña #NoAceptamosPollitos en Expo Ganadera

Guadalajara

Tras ser rechazada la iniciativa de la regidora Daniela Chávez para prohibir el obsequio y venta de pollitos en la Expo ganadera, inició una campaña de concientización #NoAceptamosPollitos con el fin de fomentar una cultura de cuidado y respeto hacia los animales.

“Debemos empezar desde nuestro entorno familiar, enseñarle a los más pequeños que los animales no son un juguete, he recibido bastante apoyo por medio de redes sociales, ciudadanos que han ofrecido sumarse a esta campaña, y estoy convencida que si los visitantes de la expo rechazan recibir un pollito lograremos terminar con esta tradición, es importante resaltar que nuestra intención no es perjudicar el evento solo queremos concientizar respecto a estas prácticas que nos alejan de todos los avances en materia de protección animal”, dijo la edil.

La tradicional expo Ganadera celebrará su edición 52 del 5 de octubre al 2 de noviembre enfrente de la Glorieta del Álamo y para ello contará con una sinfín de actividades, exposiciones, bailes y competencias.

MC