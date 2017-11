Aprueban en primera vuelta reformas al Poder Judicial

Monterrey

Con la oposición y abstención de algunos diputados de fracciones minoritarias, por mayoría el Congreso del Estado aprobó en primera vuelta -este martes en el Pleno- las reformas constitucionales a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Las reformas contemplan elevar de tres a cinco los integrantes del Consejo de la Judicatura, de los cuales uno lo propondrá el Gobierno Estatal, otro el Congreso local y tres el Poder Judicial.

Además, el nombramiento de los integrantes del Consejo del Poder Judicial será integrado por cinco magistrados, que serán propuestos por el Poder Judicial –sin que exista un esquema claro de selección- y las ternas serán enviadas al Congreso del Estado para su aprobación; es decir, con ello dejarían fuera de la jugada al Poder Ejecutivo que ya no tendría participación en los nombramientos.

En contra del dictamen votaron el diputado priista, Cosme Leal; los miembros de la bancada de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar y Samuel García; y se abstuvieron los integrantes de la bancada independiente Ángel Barroso, Jorge Blanco, Eugenio Montiel, Karina Barrón y Marco Antonio Martínez.

Cabe destacar que el sábado, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón amenazó con establecer el veto, por considerar que dejarían al Gobierno sin participar en la designación de miembros del Consejo de la Judicatura, cuando el Poder Legislativo aún intervendría.

El voto en contra

El coordinador de la bancada de MC, Samuel García, declaró que el voto en contra de su bancada se debe a que con estas reformas serían las bancadas del PRI y del PAN las que junto con el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia tendrían el control del Poder Judicial.

Aunque ya está muy sesgada la participación "ciudadana" en el Congreso del Estado, debido a la infiltración del sector empresarial en distintos asuntos de interés general, García sugirió que sea un consejo ciudadano quien estudie los perfiles de candidatos a magistrados y los plantee a los legisladores.

"Mientras el Pleno de la Sala Superior y la mayoría del PRI y PAN se pongan de acuerdo, van a seguir teniendo poder sobre el Poder Judicial. El consejo nos va a decir, a este lo quiero para magistrado y el Poder Legislativo va a decir, sí o no... por eso, ¿por qué PRI y PAN con mayorías van a decir sí o no?, que un comité ciudadano estudie el perfil, nos den su opinión, nos digan si conviene o no ese magistrado, pero ¿por qué va a ser alguien del PRI o del PAN?", comentó.

Por su parte, el coordinador de la bancada independiente, Eugenio Montiel, dijo que la abstención de ellos se debió a que con esta reforma le quitaron la facultad al gobernador de renombrar a los magistrados para dársela al Poder Judicial, pero, sin reglas claras.

"Pues decimos, como que aquí llevaba dedicatoria esta reforma, ahora lo ampliaron a un proceso de consulta pública dentro del Poder Judicial, que va a llevar a cabo el Consejo de la Judicatura, lo cual es aplaudible, el problema es que no hay un mecanismo, con el cual van a hacer una selección, entonces queda a discrecionalidad", puntualizó.