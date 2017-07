No hay prisa para publicar reformas: Estado

Santa Catarina

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón afirmó que no hay prisa para publicar las reformas a la Ley Estatal Electoral y del Sistema Estatal Anticorrupción.

En rueda de prensa al término de la graduación de policías que se incorporan a Fuerza Civil, el ejecutivo estatal señaló que no le harán el trabajo a los diputados y que la Constitución Política aún le da las facultades de publicarla y no al Congreso.

"No, todavía no, no tenemos prisa, es algo que no tenemos que hacer, los diputados dicen que es automática, a ver si es cierto, lo estamos revisando, nosotros no podemos de dejar de hacer nuestro trabajo, los diputados dejaron de hacer su trabajo y nosotros no podemos hacerlo por ellos.

"Yo tengo mis delimitadas funciones como gobernador, y una de ellas dice que debo yo de publicar las leyes, el Congreso no puede publicar leyes ni puede ordenar que se publiquen, es el Gobierno y el Ejecutivo, mientras no reformen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sigue siendo mi facultad", dijo Rodríguez Calderón.

El Congreso del Estado aprobó la semana pasada, en periodo extraordinario, reformas a la Ley Estatal Electoral y al Sistema Estatal Anticorrupción, tras ser vetadas por el Ejecutivo.