Buscan crear fondo de movilidad sustentable

Monterrey

Diputados locales acordaron enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para que se cree el Fondo de Aportaciones para Movilidad Sustentable de las Entidades Federativas.

El coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas, quien presentó la propuesta, señaló que con esta acción se generarían más de mil millones de pesos para poder invertir en el mejoramiento de las vialidades, así como implementar nuevos medios de transporte público eficientes.

“La ciudad no es caminable, la ciudad prácticamente no se puede recorrer en transporte público y la verdad es que no hay dinero para hacer las adecuaciones que se requieren en materia de movilidad, no hemos acabado la Línea 3 del Metro, se ocupa una Línea 4 y 5, se ocupa un tren ligero de aquí a Linares.

“Lo que estamos proponiendo es cambiar la Ley de Coordinación Hacendaria a nivel federal. Este fondo estaría repartiéndose una parte en producción y servicios que Nuevo León recolecta y se le regresarían alrededor de 2 mil 500 y 3 mil millones anuales, se puede invertir y destinar exclusivamente al tema de movilidad, todo lo que tenga que ver con transporte público de calidad”, explicó Salinas.

Destacó que el Fondo se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con recursos federales por un monto equivalente.