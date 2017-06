MC va contra reforma electoral

Monterrey

El coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Samuel García, anticipó que el Gobierno Estatal no publicará en el Periódico Oficial la Ley Electoral recién aprobada, y que de ser así, él presentará un recurso de inconformidad ante la Suprema Corte para evitar que este ordenamiento entre en vigor.

Dijo que confía en que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón no haga dicha publicación, de lo contrario, lo haría después del 8 de julio y por consecuencia no entraría en vigor.

"La reforma electoral es falsa, no ha entrado en vigor, ese primer transitorio mafufo que pusieron de que entraba en vigor el día de la votación no tiene validez, para que entre en vigor esa reforma electoral, tienen que pasar dos supuestos: que la publique el Gobierno del Estado y que la publique antes del 8 de julio.

"Por lo que probablemente no va a salir, no vamos a dejar que esa reforma salga con pluris y con la paridad en contra, en el peor escenario si llegara a salir, como dirigente del Movimiento Ciudadano, la Constitución federal me permite irme a la Corte a alegar que una Ley Electoral es inconstitucional", declaró.

Samuel García comentó que ya inició con la formulación de los agravios y que en caso de que se publique la ley en el Periódico Oficial para su posterior entrada en vigor, tendrá 30 días hábiles para presentar el recurso.

Además, mencionó que la Corte está obligada a resolver antes de que inicie el año electoral, en el mes de octubre.

El diputado dijo que las bancadas del PRI y del PAN llevarán un costo político por haber 'mayoriteado' la ley, ya que la gente está en contra a través de las redes sociales.

Expresó que coincide con el gobernador Jaime Rodríguez en que la reforma electoral que se hizo es para flojos, ya que la inclusión de las diputaciones plurinominales es para meter gente que no va a lograr votos por estar quemados, y además es para acomodar favores.

"Yo no me quiero imaginar el año que entra a Carmen Salinas, Niurkas, imagínate tener ahí a Maderito; a toda gente que ya la ven en la calle y le mientan la madre porque están odiados, bueno, imagínate, pueden entrar con esa figura (de las plurinominales)", indicó el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano.

Óscar a diputadas priistas

Samuel García declaró que las diputadas del PRI serían acreedoras a la estatuilla del Óscar luego de votar en lo general las reformas a la Ley Estatal Electoral y posteriormente dar rueda de prensa junto con el dirigente estatal del PRI, César Cavazos, para actuar y quejarse de que estaban inconformes con esas reformas y anunciar que interpondrían un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

"Deja tú show, ya nadie les cree, eso es lo más lamentable, las diputadas creen que salvaron el pellejo, están embarradísimas, todo Nuevo León sabe que lo hicieron adrede, que las obligaron a votar en lo general. Ahí dieron óscares", señaló el legislador.