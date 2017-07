Reforma electoral no saldrá a tiempo: Estado

Monterrey

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón afirmó que no publicará las reformas a la Ley Estatal Electoral en el Diario Oficial en la fecha límite del 8 de julio hasta no concluir con una revisión exhaustiva, pues dijo, el Congreso generó un laberinto electoral.

En rueda de prensa, el mandatario estatal dijo que el tema electoral le corresponde al Congreso local no al Estado.

“Mi chamba es publicar la ley en base a como ellos la aprobaron, y la haremos en ese sentido, en el tiempo que tengamos que hacer. ¿Qué va a pasar luego? No sé… Es un laberinto que ellos mismos fueron creando y que creo que ellos pueden tener la solución a ese laberinto”.

Rodríguez Calderón indicó que no se trata solo de que envíe las reformas aprobadas por parte del Congreso local y que el Estado la publique en el Periódico Oficial, ya que tiene que revisarse en forma puntual para que puedan entrar en vigor en el 2018.

“Tengo que hacer mi trabajo, hay un equipo en el área jurídica del Gobierno, evidentemente que la publicaremos en los tiempos en que terminemos de revisarla, la Ley no es algo simple, es algo que va a impactar a la elección de este país, y evidentemente tiene que ser con la responsabilidad absoluta.

“Yo no tengo la culpa de que hayan tirado hueva los diputados, tuvieron mucho tiempo para hacerlo, y obviamente nos quieren forzar a trabajar a velocidades que no podemos, entonces la publicaremos en el tiempo que tengo en la Ley que ellos mismos me mandaron”, comentó.

¿Alcanzará a publicarla antes del 8 de julio?

“No, no alcanzamos”, respondió.

Se tomará en cuenta lo publicado en 2014

La Comisión Estatal Electoral (CEE) aseguró que independientemente de la falta de acuerdo entre el Ejecutivo y Legislativo por la Ley Electoral, en Nuevo León habrá comicios en el 2018.

En entrevista, Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente de la CEE, descartó que las elecciones venideras estén en riesgo.

Si bien, reconoció no saber cuál será el cauce legal que tome la falta de acuerdo en las reformas a la Ley Electoral, el consejero sostuvo que se deberá tomar en cuenta la ley actual y que fue publicada en el 2014, misma que reguló la jornada electoral del 2015.

“Al día de hoy te digo que los actos de la Comisión Estatal Electoral se rigen por la ley que se modificó en el 2014 y que tenemos ahorita vigente.

“¿Qué va a pasar? No sé exactamente, si lo publican antes o después del 8 de julio pues ya te estaré dando cuentas de cuál será la visión de la Comisión y de su Consejo.

“Se publique o no se publique el 8 de julio, en el 2018 habrá (elecciones), está garantizado, te lo firmo sin problemas, se publique o no se publique esta reforma”, dijo.

Garza Castillo comentó que se está especulando mucho entre el Ejecutivo y Legislativo sobre la publicación en el Periódico Oficial del Estado, a tal grado que se ha caído en una psicosis.

“La postulación de las candidaturas de alguna u otra manera se va a regular con la vieja ley, con la nueva ley o con lineamientos, pero pues eso es un mandato constitucional que tiene la Comisión y no lo puede eludir.

“Esperemos a que se agote el proceso legislativo, creo que se está especulando en si la publica o si no la publica, entonces se está creando ahí, y no quiero contribuir justamente a más psicosis”, concluyó.