"Reforma Educativa se va": AMLO contradice a Meade

León, Gto.

Pese a que el día de ayer el candidato presidencial por la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña dejó en claro en su mensaje de visita a Guanajuato, que la reforma educativa si iría de ganar la Presidencia de la República, el día de hoy Andrés Manuel López Obrador dijo que dicha reforma se va a bajar.

Lo anterior trascendió en su más reciente visita a al estado de Guanajuato precisamente en el municipio de San Luis de la Paz.

“Vengo a decir que cuando triunfe nuestro movimiento vamos a cancelar la mal llamada Reforma Educativa [...] en la televisión estaba escuchando los mensajes en contra de esta postura y no, ya no les va a funcionar nada ellos la aprobaron está mal llamada Reforma Educativa que no tiene que ver con mejorar la enseñanza”, señaló el candidato en su mensaje.Andrés Manuel López ObradorAndrés Manuel López Obrador