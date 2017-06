2 mil 100 árboles no sobreviven: Orellán Tavera

Toluca

De los 10 mil 500 árboles que fueron plantados el año pasado en Metepec alrededor de 2 mil 100 no sobrevivieron a las condiciones por factores como maltrato de parte de los vecinos, no se adaptaron o las plantas ya venían maltratadas, informó el director de Medio Ambiente de la demarcación, Héctor Orellán Tavera. Los ejemplares serán repuestos como parte de la próxima etapa de reforestación misma que llevarán a cabo a partir de la primera o segunda semana de julio debido a que aún cuando ya inicio el verano las lluvias no son consecutivas sino que dos o tres días hace calor y los otros hay precipitaciones.

Entre las labores que realizarán cambiarán 20 por ciento de los 10 mil 500 árboles que plantaron hace un año, es decir 2 mil 100 aproximadamente a partir del inicio de las labores de reforestación en diferentes zonas del municipio e iniciarán por la localidad de San Lucas Tunco. Informó que han detectado zonas donde la mano del ser humano, desafortunadamente ha sido uno de los factores que han influido para que no hayan sobrevivido los ejemplares, debido al maltrato del arbolado, sobre todo, registraron esta situación en algunas partes de la vialidad de Tecnológico, ya que las personas los quiebran o les hacen otro tipo de maldades que impiden su desarrollo.

Pero sobre todo, la principal causa es que no se han adaptado, en algunos casos las condiciones climáticas no les favorecieron a determinadas especies o en menor medida, que las plantas ya venían dañadas. Indicó que es muy difícil que en una reforestación todos sobrevivan pues depende de muchos factores. Durante este año el programa de reforestación contempla la plantación de un total de 5 mil árboles de diferentes especies más los alrededor de 2 mil que van a cambiar. En razón de que cuentan con su propio vivero ya tienen listos 10 mil árboles para reforestar este año o los subsecuentes.

Informó que éstos han sido obtenidos de algunas de las donaciones que les han hecho por compensaciones de impactos ambientales, por la construcción de fraccionamientos, avenidas entre otros. Según el Manual de Reforestación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la reforestación es un conjunto de actividades que comprende la planeación, operación, control y la supervisión de todos los procesos involucrados en la plantación de árboles.

Para que la reforestación se logre se deben realizar los estudios de campo necesarios, que permitan conocer las condiciones del sitio a reforestar y definir las especies a establecer, el vivero de procedencia, el medio de transporte, las herramientas a utilizar, la preparación del suelo, el diseño, los métodos, puntos críticos de supervisión durante las actividades de campo, la protección, el mantenimiento y los parámetros con los cuales se evaluará el éxito de la plantación.

