Con incertidumbre, avanza reencarpetación de Laureles

Guadalajara

A once días de que arrancaran los trabajos de reencarpetación de avenida Laureles en Zapopan, no hay certeza sobre el avance que esta lleva, tampoco de cuándo se conseguirá el recurso complementario para ésta, y por lo tanto, ni cuando terminarán los trabajos por completo.



Rosalía Delgado, ingeniera supervisora del proyecto, explica a MILENIO JALISCO que la obra está divida en dos etapas, la primera contempla la reparación de los carriles centrales de la vialidad; la segunda, la de las laterales. Sin embargo, esta última aún no está afianzada, pues en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco (SIOP) todavía se buscan los recursos y el contrato para que se puedan intervenir estos carriles.



"Pronto llegará el recurso para hacerlo", afirma Delgado, aunque no sabe a ciencia cierta de qué fondo saldrá éste, ni cuándo. Para los carriles centrales se utiliza un recurso de 26 millones 975 mil pesos, que salen del Fondo Metropolitano, comparte.



En cuanto al arreglo de las vías centrales de Laureles, la supervisora calcula un avance del 8 o 10 por ciento, pues apenas se están haciendo los trabajos de la primera parte de la reparación, y que consisten en levantar la carpeta asfáltica actual para comenzar a hacer la caja sobre la que se trabajará, el 90 por ciento de la carpeta ya está levantada.



Sin embargo, cuando se les pregunta a los trabajadores de la obra su percepción de avance, estos lo calculan en un 3 por ciento. Son consciente de que "vamos lentos", pero aseguran que la reencarpetación de la avenida, al menos su primera etapa, quedará lista en dos meses, plazo que tienen para concluirla.



"Tenemos 70 días para, dentro de calendario, 70 días tomando en cuenta que no nos encontremos absolutamente nada... un acuaférico, algún acueducto que desviar, nada, que no nos encontremos nada, y que todo esté como nos dicen los planos, 70 días", detalla la ingeniera.



Sin embargo, debido a la propia incertidumbre sobre el contrato y recurso para intervenir las laterales, Delgado no estima una fecha final para la reencarpetación total de la avenida Laureles. Lo cual se convierte no solo en un inconveniente para los avances de ésta, sino también para la apertura del túnel que conectará las avenidas Américas, Ávila Camacho y Laureles, mismo que ya está concluido pero que la SIOP no sugiere abrir pues los arreglos de Laureles traen tráfico consigo, y daría la impresión de que el nodo "no está funcionando" (MILENIO JALISCO, 22 de diciembre de 2017).



Según cálculos de los propios trabajadores de la obra, actualmente alrededor de 80 carros por minuto pasan por Laureles, en sus laterales aún no intervenidas. Proyectan que esta cifra se incremente el doble o triple cuando termine el periodo vacacional.



Por su parte, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano, informó que hasta este sábado seguían sin fecha definida para abrir el túnel, uno ya listo que, al momento, solo sirve de adorno y paisaje para los automovilistas que transitan por la zona.

SRN