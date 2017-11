Reedificación no será “botín político”, advierte Mancera

México

Ayer, ante las protestas de damnificados que exigen apoyos directos, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, advirtió que no permitirá que la reconstrucción de la Ciudad de México se convierta en un “botín político”, porque significaría ponerla en jaque económico.

Durante la presentación del reporte económico de los cinco años de su administración, mencionó que políticamente es rentable exigir que las autoridades paguen la reconstrucción, sin embargo, afectará las finanzas sanas de la capital.

“Si hoy nosotros no apoyamos a quienes tienen sus patrimonios afectados, eso va a repercutir en la economía; si hoy nosotros no les damos las opciones y simplemente queremos hacer un botín político, entonces la Ciudad de México se puede colocar en un jaque económico complicado…

“Claro que políticamente es muy bonito lo que se pueda decir, todo lo va a pagar el Estado, todo lo tiene que hacer el Estado... no es así, es una parte donde todos tenemos que contribuir, es el esfuerzo común lo que nos puede dar un resultado mejor”, señaló.

Mancera dijo que existen riesgos de que se coloquen frenos al desarrollo económico de la ciudad, cuando existen grupos políticos que no tienen claro lo que es deuda para la capital y lo que no es, en alusión a las acusaciones de Morena sobre el proyecto de la planta de termovalorización.

Los diputados de ese partido en la Asamblea Legislativa aseguraron que el gobierno capitalino quiere aumentar la deuda de la ciudad con la planta de residuos.

“Para aquellos amigos que hacen del golpeteo político su práctica diaria, de una vez les anticipamos cuánto debe la Ciudad de México, porque no vayan a salir mañana con que descubrieron el hilo negro y que no les habíamos dicho que es de alrededor de 75 mil millones de pesos”, destacó.

En su intervención, el secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, mencionó que de 2013 a la fecha la ciudad ha tenido un crecimiento de 3.2 por ciento, por encima de la media nacional, que es de 2.6.

Resaltó que el producto interno bruto (PIB) capitalino creció en el mismo periodo 17.2 por ciento, pasando de 2.6 billones a 3 billones. En materia de empleo, mencionó que se han creado 549 mil 602 trabajos formales, es decir, uno de cada cinco en el país, mientras que solo en 2017 fueron 92 mil.

PROTESTAS EN CDMX

Ayer, afectados por el sismo del 19 de septiembre bloquearon avenidas y cruces viales en la Ciudad de México para exigir que el Congreso de la Unión destine 50 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos 2018 a la reconstrucción.

Las avenidas colapsadas fueron Canal de Miramontes y Calzada del Hueso, Pacífico y División del Norte, avenida Taller del Norte y Calzada de Tlalpan, Municipio Libre y avenida Universidad, avenida Cuauhtémoc en sus cruces con Doctor Navarro y Doctor Velasco, Tlalpan entre calles Álvaro Gálvez y Fuentes del Norte, Eduardo Molina y Eje 2 Oriente, y la lateral de Zaragoza a la altura de calle Balvanera.

Los vecinos reclamaron: “¿Dónde está el dinero que el mundo nos donó?, con eso nos alcanza para la reconstrucción”, “¡queremos nuestro hogar en el multifamiliar!”, “¡solución para el regreso a clases!”

Los damnificados en Benito Juárez demandaron apoyo económico “real” para la reconstrucción de sus viviendas; afirmaron que el gobierno les está ofreciendo un préstamo de 2 millones de pesos, cantidad que han rechazado porque solo se endeudarán más.

Vecinos del Multifamiliar Tlalpan señalaron que no pagarán la reconstrucción. Gabriel Macías dijo que no necesitan “créditos, sino que nos levanten nuestras casas... no vamos a pagar dos veces por lo que ya es nuestro”.

Anunciaron un encuentro nacional de damnificados para el 18 de noviembre. La hora, el lugar y las acciones para el siguiente día, el 19, cuando se cumplan dos meses del sismo, los confirmarán mañana en una reunión con representantes de afectados de la capital.

La representante de damnificados de este multifamiliar, Francia Gutiérrez, dijo a MILENIO que la idea es articular la protesta del total de damnificados en el país por los sismos de 7 y 19 de septiembre. Actualmente tienen coordinación con 17 predios.

Mónica Romero, damnificada de la Narvarte, exigió “un esfuerzo mayor de las autoridades y vecinos de la Doctores reclamaron la falta de dictámenes de seguridad estructural, porque “hay personas de la tercera edad que no tienen casa”.

Con información de: Francisco Mejía, Betsua Jael, Pedro Hiriart y Adyr Corral.