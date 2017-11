Redes sociales, el reto para los nuevos fotógrafos

Monterrey

El principal reto para las nuevas generaciones de fotógrafos son las redes sociales, ya que la sobreexposición de imágenes hace más difícil el camino para encontrar un lenguaje propio y destacar en el gremio, opinó el artista coahuilense Alfredo De Stéfano, quien es considerado uno de los fotógrafos conceptuales contemporáneos más importantes de México.

En entrevista para MILENIO Monterrey, De Stéfano resaltó la importancia de promover nuevas plataformas y herramientas para formar a quienes busquen incursionar en la fotografía, y de ahí nace el Concurso de Fotografía Contemporánea de México.

Alfredo, en su calidad de director del Concurso, mencionó que la idea es crear plataformas para que el gremio artístico intercambie ideas, técnicas y lenguajes, de manera que la fotografía continúe reinventándose.

“Pocos hacen este tipo de eventos o a veces nacen este tipo de festivales o nacen este tipo de convocatorias y luego desaparecen, y siempre esta es una manera de darle foro especialmente a la gente joven; cuando yo empezaba pues no había esto, casi no había encuentros de fotografía, la fotografía era muy poco valorada como arte.

“En un mundo que está saturado y está lleno de fotografía, que todo el mundo trae imagen, la imagen es parte del lenguaje diario. También tienen que entender que existe otra manera de ver la fotografía, o sea la fotografía no nada más es el selfie, no nada más es Instagram, no nada más son las redes sociales, sino la fotografía tiene un lenguaje muy particular, especialmente la fotografía de autor y esta es una manera de mostrar una fotografía diferente”, dijo.

Habla de que es difícil encontrar un lenguaje para la fotografía, ¿es más difícil ahora para las nuevas generaciones de fotógrafos encontrar ese lenguaje debido a que hay tanta exposición a los medios y las redes sociales?

“Sí, cada vez es más difícil porque prácticamente lo que hagas a través de una red social o los medios de comunicación es muy difícil crear un lenguaje propio.

“Cuando tenemos una sobresaturación de imágenes, entonces, paradójicamente, ahora que tienes más manera de tener instrumentos, cámaras, la tecnología es más accesibles es cuando es más difícil ser un autor en esta plataforma que es la fotografía, porque es tanto lo que hay, que tener un lenguaje propio o muy diferente es más difícil”, mencionó.

Explicó que para esta tercera edición del Concurso de Fotografía Contemporánea de México recibieron una amplia cantidad de propuestas de fotógrafos locales y nacionales, algunos con mucha o poca trayectoria.

Los ganadores fueron premiados el pasado jueves 16 de noviembre y actualmente se exhiben las piezas en la Fototeca Nuevo León del Centro de las Artes.