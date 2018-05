Buscarán 10 mil firmas para evitar pago a ex trabajadores

Lerdo, Durango

Luego de tres días de haber recabado firmas en la plaza principal de Lerdo, la organización Redes Ciudadanas, iniciará recorrido en colonias y comunidades rurales para aumentar la cifra.

Esta actividad es para interponer un amparo federal que impida que el municipio pague 146 millones de pesos a los ex trabajadores despedidos injustificadamente hace 10 años.

Jorge Valenzuela Hernández, representante de la organización, informó que se contempla recabar 10 mil firmas, aún y cuando 3 mil serían suficientes para documentar la solicitud de amparo.

El lunes pasado, la organización civil inició con estas acciones, con el objetivo de evitar el pago de indemnización a los ex trabajadores, debido a que el ayuntamiento no cuenta con el recurso suficiente para solventar el laudo a favor de los ex empleados.

El representante de la organización, denunció que es objeto de represión por parte de la ex alcaldesa, María del Rosario Castro Lozano, quien interpuso una demanda en su contra ante la Fiscalía y envió gente para que recortara su imagen donde es denunciada como corresponsable de la deuda municipal junto con otros ex alcaldes y funcionarios.

Aseguró que este tipo de acciones no los amedrentarán, por lo que continuarán con la denuncia pública en busca de justicia para los lerdenses, "quienes no tienen porqué sufrir las consecuencias de la omisiones y desatenciones de los ex alcaldes".