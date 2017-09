Jalisco integrará 30% de prepas a red de la UNESCO

Guadalajara

Jalisco busca integrar al 30 por ciento de los planteles de educación media superior a la Red del Plan de Escuelas Asociadas (redPEA) de la UNESCO, a través de la cual el organismo promueve la formación de los alumnos en cultura de la paz, respeto a los derechos humanos y convivencia armónica en las escuelas.



“Donde tenemos una mayor problemática de integración de nuestros alumnos es en educación media superior y se da en educación secundaria. Estamos planteando que haya 30 por ciento de inclusión de las escuelas de CECyTEJ, de Cobaej, de Conalep en esta primera etapa y poder integrar a treinta de las secundarias más grandes de la zona metropolitana”, anunció el secretario de Educación en la entidad, Francisco Ayón López, en entrevista con medios de comunicación, tras la inauguración este jueves de la reunión nacional de coordinadoras y coordinadores estatales de la redPEA en Casa Jalisco.



“La parte socio-afectiva de la reforma educativa es una parte fundamental… En Jalisco la redPEA va a tomar un papel preponderante”, sostuvo el secretario. La intención al sumar más escuelas jaliscienses a la estrategia de la UNESCO –dijo- es apuntalar “una red de convivencia social” en las escuelas, que entre otras cosas contribuya a la equidad y ponga un freno al bullying.

Actualmente hay 34 escuelas de Jalisco asociadas a dicha red, creada en 1953, y 500 planteles en todo México. La redPEA cuenta con más de 18 mil escuelas en 180 países.



“En esta red mundial uno de los factores primordiales tiene que ver con capacitación” a docentes y alumnos para generar esta cultura de la paz y respeto, describió Ayón López.



Al inaugurar la reunión nacional de la redPEA, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, se refirió a la pelea ocurrida al finalizar un partido de futbol en el club Puerta de Hierro el domingo pasado, donde perdió la vida un joven; y admitió la urgencia de trabajar en las aulas y en las familias por esa cultura de paz y convivencia armónica.

“Imaginen ustedes el grado de violencia y la expresión que manifiesta nuestra sociedad cuando en una partido de futbol, cuando vas a divertirte, un joven de veinte años, con la presencia inclusive de sus padres pierde la vida en una riña. Eso nos habla de la urgencia que tenemos de empezar en el aula de clase, no solo los maestros, porque la carga no debe de quedar solo en los maestros y es algo que no entienden los padres de familia: la carga es de todos como sociedad”, enfatizó el mandatario.



Entre los frutos de la redPEA, el gobernador destacó el Batallón de la Alegría de la Preparatoria Regional de Ahualulco de Mercado de la Universidad de Guadalajara.



“El batallón es solamente un proyecto de los muchos que operan en 34 escuelas de la entidad que forman parte de esta redPEA y que involucra a 18 mil 930 estudiantes y a mil 114 docentes. Ellos como quienes se organizan en las brigadas culturales nos están marcando el sendero para convivir en paz y armonía”, dijo.



La coordinadora internacional de la redPEA en México, Sabine Detzel, hizo un reconocimiento a Jalisco por su trabajo.

