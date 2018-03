Red de Mujeres duda de nueva titular del Centro de Justicia

Torreón, Coahuila

Integrantes de la Red de Mujeres de La Laguna, aseguran no conocer el trabajo que ha realizado la nueva titular del Centro de Justicia, Martha Rodríguez Romero en materia de atención a las mujeres.



Lo anterior, luego de los nombramientos de funcionarios que se hicieron por parte del Gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien designó a Leticia Charles Uribe, como nueva Directora General del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, Katy Salinas Pérez, como titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres y a Martha Rodríguez Romero, como Coordinadora del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Torreón.



La asociación señaló que si no cuenta con la experiencia en trato con mujeres, está obligada a dar su mejor esfuerzo para cubrir con el perfil.



Adriana Romo, integrante de la Red de Mujeres de La Laguna, manifiesta que en el caso de la nueva titular del Centro de Justicia para la Mujer, tendrán que esperar a ver el trabajo que desempeñe al frente de la institución.“Nuestra preocupación es eso, porque no sabemos qué trabajo tiene ella con las mujeres y más en situaciones tan críticas como las que llegan al Centro de Justicia, eso nos pone alertas”.Como sociedad civil, indicó, que tendrán que empezar de nuevo, debido a que con su antecesora, Leticia Charles, se mantuvo una buena coordinación, además de disposición y trabajo que se venía realizando el seguimiento a cada uno de los casos.“Para nosotros como sociedad Civil muy complicado porque ya habían empezado haber un trabajo bien coordinado, respetuoso y favorable con la licenciada Charles”.Señaló que en el caso de la designación de la nueva titular del Instituto Coahuilense de las mujeres, esperan que desempeñe un buen trabajo.Por su parte, Ariadne Lamont Martínez, indicó que no pueden dar una opinión porque no conocen su trabajo, sin embargo mencionó que “si ella no puede demostrar experiencia, en trabajo con mujeres, en perspectiva de género y derechos humanos, está obligada a trabajar el doble de las que sí traen la experiencia”.Mencionó que en el caso de Katy Salinas, quien ocupará el Instituto Coahuilense, es una persona que ya ha trabajado con las mujeres, al igual que Leticia Charles, quien se desempeñaba en la coordinación del Centro de Justicia en La Laguna, de quien expuso, “deja un gran hueco por el trabajo que estuvo realizando en la Región”.

ldv