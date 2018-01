MC revisará si rechaza o no presupuesto de CEE

Monterrey

Luego de que aspirantes a candidaturas independientes de Guadalupe pidieran a los partidos políticos renunciar al presupuesto que les aprobó la Comisión Estatal Electoral, el dirigente en Nuevo León de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, dijo que revisarán con la convención nacional si rechazarán o no estos recursos.

El diputado local habló en rueda de prensa durante el registro del precandidato Luis Donaldo Colosio, quien buscará la diputación por el Distrito XVIII, en donde refirió que todavía no está decidido si rechazarán las prerrogativas de ley que aprobó la CEE.

TE RECOMENDAMOS: PRD pide a CEE retirar presupuesto a partidos



García Sepúlveda aseguró que Movimiento Ciudadano fue el primero que tras los sismos de 2017 que afectaron varios estados del país, renunció al 100 por ciento del recurso ordinario de ese año, algo que analizarán realizar con el recurso extraordinario y anual del presente 2018.

"Recordemos que Movimiento Ciudadano fue el primero que rechazó 100 por ciento el recurso ordinario, esta resolución del lunes que es para el recurso extraordinario y anual no me ha sido notificada, vamos a esperar para revisar que sea conforme a ley y posteriormente con la convención nacional también revisar si vamos o no a rechazarlo", indicó.

Apenas el lunes, el Consejo General de la CEE aprobó un presupuesto para partidos políticos en Nuevo León de 264 millones de pesos, para las actividades ordinarias y gasto corriente de campaña, donde Movimiento Ciudadano recibiría 35 millones de pesos.

Durante 2017, Samuel García expresó constantemente que Movimiento Ciudadano en Nuevo León renunciaría al financiamiento para partidos para las elecciones de 2018, o en todo caso, buscarían que fuera lo más austero posible.