Buscará que no le quiten recursos a Nuevo León

Monterrey

Al considerar que hay más fondos de los cuales la Federación puede obtener el dinero para la reconstrucción de las zonas afectadas en México por los sismos, el diputado federal del PAN, Baltazar Martínez, advirtió que buscará proteger los recursos del presupuesto para Nuevo León para el siguiente año.

Explicó que en el Paquete Fiscal 2018 detectaron rubros para la imagen de la Presidencia de la República, el gasto administrativo, contrataciones para telefonía, transporte y otros gastos excesivos, por un total de 60 mil millones de pesos, con lo que se podría solventar el gasto aproximado de 38 mil millones que se requiere para la reconstrucción de las zonas afectadas.

“Mientras que la mitad del país está siniestrado por estos fenómenos no podemos permitir que la otra mitad, por decisión del gobierno priista, se paralice. No podemos tener una parte destruida y otra parte paralizada. No lo vamos a permitir. Ya tenemos ubicadas las partidas de donde se va a tomar para reconstruir la mitad del país, sin detener el desarrollo del resto de la nación”, dijo.

Además agregó que existe una partida de 150 mil millones de pesos para la transición del Presidente de la República y argumentó que es injustificable y ofensivo para los ciudadanos este monto.

“Hay una partida que nos está mandando en el Paquete Fiscal para el 2018 para la partida de transición del Presidente de la República electo, de 150 mil millones de pesos, ¿tú te imaginas? ¡150 mil millones de pesos!, ¡no lo tienen ni tres estados juntos!

“Ahora, a 150 mil quítale los 38 mil y te va a seguir sobrando muchísimo dinero, que ofende a la nación, que ofende al país, al ciudadano, a esta parte de México económicamente productiva y también vulnerable. No lo vamos a permitir. Ya estamos trabajando bastante, nos estamos fortaleciendo entre varios grupos parlamentarios”, dijo.

Las fracciones que se oponen al presupuesto son el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PT y Morena, aunque aclaró que el PRI es mayoría y podrían aprobar el Paquete Fiscal ellos solos.

“No lo podemos bloquear, porque ellos tienen la mayoría, pero sí lo podemos evidenciar de que fue la única fracción que respaldó a su gobierno, para dejar sin recursos al resto del país, por el argumento que no es válido”, mencionó.

Aclaró que no está en contra de que se destinen recursos para las zonas afectadas pero sí de que se les recorte presupuesto a los estados cuando existen partidas superfluas que pueden redireccionarse para apoyar a la causa.

