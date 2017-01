Prevén recuperar 38 mdp por deudas de ambulantes

México

Al presentar el Programa de Regularización del Comercio en Vía Pública en la delegación Cuauhtémoc 2017, las autoridades reconocieron que esta actividad se desbordó en las calles, pues actualmente hay “más de 30 mil puestos semifijos”.

En conferencia de prensa, la directora de Jurídico y Gobierno en Cuauhtémoc, Zuleyma Huidobro, dijo que de concretarse la regularización, que tiene como plazo mayo próximo se recuperarán más de 38 millones de pesos por adeudos de 2011 a 2015.

La funcionaria recordó que el aumento del ambulantaje está relacionado con las políticas económicas del país, “aunado al control de unos cuantos líderes que sustentan su dominio territorial en millonarios ingresos y grupos de presión”.

“Es una industria altamente organizada. La mayoría de vendedores pagan cuotas diarias”, señaló.

Una vez resuelto el tema de la deuda, el pago que hará cada ambulante será según lo que marque el Código Fiscal de la Ciudad de México.

Huidobro advirtió que los vendedores que no estén registrados “serán retirados de la vía pública”.

Además, adelantó que no serán regularizados los comerciantes que están establecidos “en vías primarias, escuelas, hospitales y oficinas, tampoco en espacios públicos recuperados por la delegación o el Gobierno de Ciudad de México”.

A cambio, dijo que el programa anunciado contempla “capacitaciones en el programa de empleo” de la delegación.

Sobre la reubicación del ambulantaje, precisó que “en algunos casos sí habrá reubicación. Se valorará en cuáles proceden”.

Dijo que en muchos casos los comerciantes no cuentan con los recibos de pago que deben renovar cada tres meses. De no tenerlos, no podrán vender y es cuando se les capacitará.

“Hemos encontrado a personas con recibos de pago y que no son los titulares: lo rentaron, vendieron o heredaron… Todo esto se verá, pues seguramente habrá muchos casos. No se otorgarán nuevos permisos”, reveló Huidobro.

Dijo que en el Sistema de Comercio en Vía Pública del Gobierno de CdMx aparece que en la Cuauhtémoc están registrados solo 11 mil 598 comerciantes.

Ello a diferencia de los “más de 30 mil puestos semifijos” que mostró el censo de diciembre pasado, elaborado por personal de Vía Pública de la delegación Cuauhtémoc.