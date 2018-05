Se recrudece violencia entre transportistas por el NAIM

Texcoco

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), tiene un avance del 31 %, pero en la periferia de la zona no se ha librado de la inseguridad pues han quemado 7 camiones de empresas constructoras que participan en las obras.

De acuerdo con Octavio Mayen titular de difusión del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), instancia encargada de coordinar la obra, en zonas aledañas se han registrado actos de inseguridad.

"Se trata de incidentes que realizan personas en contra de los camioneros, no tenemos información dura, pero que tratan hacerle daño a los transportistas y como estos no han atendido a sus exigencias han quemado sus vehículos.

Las unidades que han sido incendiadas son entre seis y siete, no más de eso, aunque no se tiene con precisión cuál es el motivo de estos actos, obviamente uno interpreta que es algo malo, aunque no sabemos cuál es la causa real de estos actos violentos..., pero pueden ser muchas cosas, que los traten de extorsionar y no se dejen.

También puede ser que se peleen entre ellos, entre los sindicatos que son 11 los que participan en las obras, aunque no se tienen detectados los motivos", externó.

Precisó que se ha informado que los camiones que han sido quemados, llevan materiales para el Nuevo Aeropuerto, sin embargo, nada sucede fuera de las instalaciones, porque el último que quemaron fue en la carretera de Teotihuacán y otro en la Texcoco-Lechería, y eso queda a 20 kilómetros de la zona del Aeropuerto, expuso el funcionario.

"Sin embargo se ha dicho que llevaban material para el nuevo aeropuerto, pero es lo que dicen, no tenemos certeza", explicó

Por otro lado enfatizó que ante versiones que manejan que los conflictos se generan entre sindicatos que participan en la construcción de la obra y el GACM, que es el órgano encargado de coordinar la edificación del proyecto, dijo que el Grupo no contrata a los camioneros, ni a los sindicatos.

"Nosotros lo que hacemos es administrar el ingreso de los vehículos, sin embargo quienes contratan a los traileros, son las constructoras que ganan las licitaciones, es decir que la relación no es con el Grupo Aeroportuario ni con el Nuevo Aeropuerto, es directamente con ICA, Carso, Peninsular, Coconal, con quien los contrate para que lleven los materiales, nosotros no tenemos relación contractual con ellos, de ningún tipo, son las constructoras", aclaró.

Autoridades reconocieron que al inicio de las obras a fines del 2016, se registraron conflictos entre sindicatos, ya que algunos ingresaban a formar parte con trabajadores para hacer obras, en tanto que otros querían participar en los trabajos, por ello bloquearon las entradas a las instalaciones del NAIM, situación que fue superada.

Hizo hincapié que información amarillista de medios de comunicación ha señalado actos vandálicos a las afueras de las instalaciones, sin embargo esto no ha afectado las actividades de construcción, en tanto que los trabajadores se han dedicado a hacer sus labores dentro de las instalaciones y lo que se publica en los medios no tiene nada que ver con las constructoras, ni con los transportistas pues todos cumplen con sus tareas.

Incluso añadió que respecto a las declaraciones que ha hecho el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que sea la iniciativa la que haga la inversión para la construcción del NAIM, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, no tiene una postura, destaco Octavio Mayén.

La FGJEM, no tiene denuncias por quema

En relación a actos vandálicos por quema de 7 vehículos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), informó que no se ha iniciado alguna denuncia penal por los referidos hechos.

Los camiones han sido incendiados y que se presume pertenecen a empresas que participan en la construcción de Nuevo Aeropuerto.

En relación a los actos de inseguridad que han afectado a dueños de camiones, el delegado de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Ramiro Mecalco, reconoció que existe inseguridad para los transportistas que hacen trabajos de traslado de material pétreo para la nueva terminal área.

"Tenemos versiones de que han quemado camiones por parte de gente mañosa que trata de intimidar a los compañeros, por cuestión netamente de inseguridad, aunque se habla y se dice que hay mucha seguridad ahí y que está muy vigilado, pero al parecer no por lo que está sucediendo, por ello habrá que garantizar el tránsito a los transportistas que laboran en el aeropuerto", expuso.

El también miembro del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Transporte, Mezcla Asfáltica, Bancos de Materiales Pétreos y Empleados de la Construcción en General, Similares y Conexos del Estado de México, dijo que en la región ha estado la titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, "han venido a la zona pero no se ha logrado inhibir de forma contundente la delincuencia".

El cetemista, destacó que hace falta buscar otras estrategias, "porque mandan convoyes siguiéndose hasta seis u ocho patrullas, sin embargo, el ratero ve que pasan las unidades de policía y una vez que se van los uniformados, los delincuentes pueden cometer actos delictivos en la zona de obras en este caso".

Reiteró su llamado a que las estrategias de seguridad deberán mejorar para evitar actos delictivos que afecten el patrimonio de los trabajadores.

Ingresan 6 mil camiones al día

Más adelante el titular de difusión del NAICM, Octavio Mayen insistió que no se han registrado problemas por la construcción de la nueva terminal aeroportuaria.

"Durante esta semana se renovaron permisos para que los camioneros que ingresan al polígono, por lo que estuvieron estacionados en la carretera Peñón Texcoco, del Circuito Exterior Mexiquense, en tanto que una vez hecho este trámite continuaron con el ingreso de material.

Afortunadamente no hemos tenido conflictos hasta el final, ni contratiempos con el personal o con los sindicatos todo está marchando conforme a lo planeado", enfatizó.

Se estima que a las instalaciones del proyecto aeroportuario ingresan alrededor de 6 mil camiones al día para el depósito de materiales pétreos, en tanto que los avances en la obra son de 31 por ciento global y se espera que esté concluida en el 2020.

