Recortes presupuestales afectará investigaciones

Ciudad Madero

Recortes presupuestales afectarán el área de investigación, señaló el Adolfo Rogelio Cogco Calderón, Jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de esta facultad de derecho, dijo que se habla de un recorte de hasta el 20 por ciento en el presupuesto.

Señaló que cada vez hay menos recursos para ser aplicados a esta área, sin embargo, "Obviamente va a afectar no solamente en temas de investigación y desarrollo, si no todo en generalmente; educación, apoyos en general. Aunque digan no va haber una afectación la realidad es que sí", indicó.

JACM