En enero hablaremos sobre reconstrucción de San Pablito: Manzur

Zumpango

El secretario General de Gobierno, José Manzur Quiroga, informó que este viernes se entregarán apoyos a las familias de los afectados de la explosión y aseveró que en enero se hablará sobre la reconstrucción del mercado de San Pablito.

Refrendó que la prioridad es que no fallezca ni uno más de los 34 heridos que están siendo atendidos en hospitales, pero ante la insistencia de reporteros, expresó que es muy difícil que se cierre el centro de abasto de la pirotecnia.

"Comprendan ustedes que hay 30 mil personas que de eso viven. Aunque este es un mercado de 300 locatarios ellos tenían empleados, este mercado es donde se vendían los cohetes. Platiqué con el presidente municipal y me decía que de 130 mil personas que habitan en Tultepec, él calcula que más de 30 mil viven de esta artesanía".

Informó que los locatarios y productores de pirotecnia le solicitaron apoyo al presidente de la República, Enrique Peña Nieto y al gobernador, Eruviel Ávila Villegas, para reabrir el mercado y le dijeron que tienen más de 200 años dedicados a esta actividad.

Manzur Quiroga explicó que por instrucción del gobernador, este viernes vendrá de nueva cuenta a Tultepec, para entregar apoyos a los familiares de las víctimas de la explosión y a la población en general.

"Mañana va haber un apoyo importante por parte del gobierno del estado que ya lo está implementando... les digo a las personas de Tultepec que no están solas, que tienen el apoyo del gobierno de la República y del Estado de México".

A la reiterada pregunta, subrayó que en enero se hablará de la reconstrucción del mercado de San Pablito, "no podemos hablar de eso desde mi punto de vista particular, lo veo muy difícil que se cierre, las condición hoy es salvar vidas, no hablar de la posibilidad que se cierre o no un mercado".

RAM