Reconstrucción Mamaria: un acto de justicia a sobrevivientes de cáncer de mama

Guadalajara

El Programa de Reconstrucción Mamaria del Hospital Civil de Guadalajara (HCG) ha logrado beneficiar en cuatro años a 150 mujeres sobrevivientes del cáncer de mama, quienes han tenido acceso a esta operación y con ello a la oportunidad de resarcir uno de los estragos más grandes de esta enfermedad.

De acuerdo con datos proporcionados por especialistas del HCG, desde 2013 Jalisco ocupa el cuarto lugar nacional con más de 500 casos nuevos de cáncer de mama al año, por lo cual debe ser prioritario dar atención integral a las mujeres sobrevivientes.

“Es una enfermedad que no acaba, que está ahí siempre y que deja mucho temor en la paciente, todo el tiempo. Entonces, es necesario considerar (la reconstrucción mamaria) como parte del tratamiento de cáncer de mama. Hay pacientes que tienen una sobrevida de quince años y no se han podido ver al espejo hasta que no se hace la reconstrucción mamaria. Entonces es por eso que es un acto de justicia que puedan tener una reconstrucción mamaria”, resaltó Esther Cisneros Quirarte, representante del Voluntariado del HCG.

La también coordinadora del programa Navegadores, que ofrece atención integral a los pacientes de cáncer en el Hospital Civil, informó que en las cuatro ediciones de la Cena de Gala-Pasarela que se celebra cada mes de octubre, se han recaudado más de 3 millones de pesos, donativos que a la fecha han permitido beneficiar a 150 pacientes con 167 procedimientos quirúrgicos.

La reconstrucción mamaria es un tratamiento que no cubre la bolsa de Gastos Catastróficos a pesar de que perder un seno, o los dos, puede ser más discapacitante que el mismo tumor maligno, explicó Esther Cisneros en conferencia de prensa, donde el Voluntariado del Hospital Civil de Guadalajara recibió de la asociación civil Junior League un donativo de 50 mil pesos para apoyar esta causa.

Por su parte, Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del OPD Hospital Civil de Guadalajara, citó que de acuerdo con el Registro Nacional de Cáncer, en 2015 se tuvieron en el país 6 mil 252 casos nuevos, de los cuales fallecieron 30 por ciento de las mujeres afectadas.

Comentó que en Jalisco, en lo que va del presente año, se reportan 542 nuevos casos de cáncer de mama, y se prevé un incremento de 12 por ciento de casos al cierre de 2017.

“Estamos frente a un serio problema de salud pública, no solamente por el número de pacientes afectadas año con año, que va en incremento, sino por la modalidad de presentación… cada vez se diagnostican mujeres a menor edad y con enfermedad de rápida progresión, con mucha agresividad y de difícil manejo”, destacó Pérez Gómez.

Este comportamiento está en investigación desde hace cuatro años, un estudio del cáncer en mujeres latinas que realizan seis países y donde participa la Universidad de Guadalajara (UdeG), recordó Aída Araceli Silva García, encargada de Oncología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

Si bien, los especialistas presentes mencionaron la predisposición genética, la obesidad, el primer embarazo tardío y el estilo de vida como factores ya conocidos que contribuyen a desarrollar cáncer de mama.

Asimismo este lunes se dio a conocer el calendario de actividades de la quinta “Campaña interinstitucional de lucha contra el cáncer de mama 2017” que se llevará a cabo durante octubre para promover detección y atención médica temprana del padecimiento.

La campaña inicia el día 15 en el Club Hacienda San Javier con la carrera “21K con causa”, en beneficio del Programa de Reconstrucción Mamaria; en tanto que la quinta Cena Gala Pasarela se llevará a cabo el 18 de octubre, a partir de las 19:30 horas en Viveros San Miguel, con un donativo de mil 300 pesos.

El 16 y 17 de octubre se realizará revisión clínica con estudios de mamografía en el Centro de Reinserción Femenil de Puente Grande, Jalisco; mientras que los días 21 y 22 en los hospitales civiles “Fray Antonio Alcalde” y “Dr. Juan I. Menchaca” se tendrán Jornadas Asistenciales de Detección Oportuna de Enfermedad Mamaria.

Finalmente, el 30 de octubre se realizará el Simposio Interinstitucional de Cáncer de Mama, en el auditorio “Roberto Mendiola Orta” del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la UdeG, donde se presentarán los avances y nuevas estrategias de tratamiento.

