Da PC recomendaciones a visitantes de panteones

Monterrey

Protección Civil de Monterrey llevó a cabo un simulacro de rescate en un espacio confinado, a fin de hacer un llamado a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades al acudir a los panteones en este Día de Muertos.

El comandante Erick Cavazos supervisó la actividad que se llevó a cabo este martes por la mañana en el Panteón San Jorge, ubicado en la avenida Lincoln.

Según refirió el rescatista, la caída de personas a tumbas abiertas es uno de los percances más frecuentes en estas fechas que aumenta la afluencia de visitantes.

"La mayoría de las personas camina sobre las tumbas o se sientan para estar a un lado de las tumbas que están visitando, y ese es el accidente más común", mencionó.

El procedimiento de rescate consiste en que, primero, el elemento debe brindar la atención prehospitalaria aún adentro de la fosa, para verificar qué lesiones tiene el accidentado y evitar lastimarlo.

Una vez que se corrobora el estado de salud, se alista el tripié, la camilla y un equipo de cuerdas para hacer la extracción.

"Es muy importante que no traten de sacarlo (antes de revisarlo) porque muchas veces puede ser peor", dijo.

Otro incidente que ocurre con frecuencia son las picaduras de abejas, razón por la cual exhortaron a los visitantes a reportar ante el personal de Protección Civil los panales que pudieran formarse en estos sitios.

En ese sentido, Protección Civil de Monterrey realiza un operativo de prevención dentro y fuera de los camposantos, tanto municipales como privados, con el objetivo de evitar percances.

En ese sentido, el comandante Erick Cavazos lanzó una serie de recomendaciones a los visitantes de los panteones.

- No caminar ni sentarse sobre las tumbas o lápidas.

- No introducir bebidas alcohólicas ni drogas.

- Respetar las áreas acordonadas.

- No encender fuego, veladoras ni quemar hierbas o desechos.

- Cuidar y vigilar a los menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores.

- No tirar basura fuera de los tambos asignados para ello.

- Mantenerse hidratado en caso de acudir en el día.

Alistan negocios sus flores

Comerciantes de flores y distintos artículos ya se encuentran alistándose para el aumento de afluencia en los panteones de Nuevo León.

Según señalan trabajadores ubicados al exterior del panteón San Jorge, en el municipio de Monterrey, en estos días no se ha registrado un cambio de comportamiento en las ventas; sin embargo, será este jueves 2 de noviembre cuando reciban muchos más visitantes.

En el negocio de Juan Carrasco, un vendedor que tiene más de 30 años laborando en este lugar, los precios de las coronas oscilan entre los 50 y los 120 pesos, artículos que él y su familia elaboran.

"Yo fabrico la armazón con alambre galvanizado número 14, cada armazón lleva cierta cantidad de hojas. Las flores las hace una de mis nietas", refiere el adulto mayor, quien dice tener su domicilio en la colonia Independencia.

Josefa Gómez, otra comerciante con más de tres décadas en la zona, comenta que por ahora la afluencia se mantiene casi igual, aunque ya comenzaron a llegar familias para limpiar las tumbas de sus seres queridos.

En su local, los arreglos de flores que se ofertan cuestan 50 pesos, si son naturales; en tanto que si son artificiales, tienen un precio de 30 pesos.

Al lado, en el establecimiento de la señora Olivia, uno de sus asistentes está en busca de un ayudante para los días 1 y 2 de noviembre, pues prevén no darse abasto con tantas visitas.

"Son 280 pesos el día", le dice a un conocido que pasa por el lugar.