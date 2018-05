Camarena invita a no aceptar dadivas durante elecciones

León, Gto.

El candidato a gubernatura del estado de Guanajuato por el Partido Verde, Felipe Arturo Camarena, convocó a los guanajuatenses a no aceptar dadivas ni sentirse presionados por un partido, esto, durante su recorrido por el municipio de Abasolo.

“Vemos en redes sociales que están obligando a todos integrantes de su partido (Acción Nacional) a llevar el día de la jornada electoral a por lo menos 10 personas y si no, los van a bajar del padrón, hasta dónde llega la desesperación de lo que han dejado de hacer en estos últimos tres trienios” comentó el aspirante.

También exhortó a los ciudadanos a no convertirse en víctimas de los partidos aceptando regalos por voto.

“En todo el estado están operando para dar dinero de los guanajuatenses, no lo podemos aceptar, hay gente que dice toma lo que te dan pero no votes por el PAN, no lo aprovechen, rechácenlo, no nos podemos convertir en cómplices”, expresó.

Camarena expresó que es necesario un cambio en Guanajuato “más cuando el gobierno no ha respondido a las grandes necesidades de nuestro estado y se ha beneficiado a unos cuantos”.

Además los invitó a votar por el Partido Verde con el que notarán el cambio en el estado.

“Ojalá que ese hartazgo que la gente que nos comenta del partido en el poder sea la oportunidad para hacer el cambio que los guanajuatenses queremos (…) sí realmente quieren orden, seguridad, innovación, desarrollo y un gobierno diferente, honesto y transparente si hay de otra y es con el Partido Verde”, dijo.