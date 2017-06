Rechaza IP cobro en caseta de peaje

Nuevo Laredo

La próxima semana arribará a Nuevo Laredo personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la que se contempla una reunión con autoridades municipales, sobre el tema de una según licitación para el mantenimiento de la carretera nacional Nuevo Laredo- Monterrey.

Al tiempo en que también se planteará la instalación en el kilómetro 26 de casetas de cobro, esto de acuerdo a información proporcionada por la diputada Federal, Yahleel Abdala Carmona.

En ese contexto, el Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo, refiere que esta medida no será aceptada, ya que en un principio el proyecto contemplaba que una empresa privada le daría mantenimiento a la carretera por 30 años, sin ningún costo para el usuario.

“La APP es una compañía que va a trabajar para mejorar las condiciones de la carretera, pero no puede haber casetas de cobro, no debe de haber y se puntualizó, cuando hablamos con Alejandro Fernández, subsecretario de la SCT, no puede haber más castigo a los bolsillos de los mexicanos, no sé en qué se basa la diputada federal, y creo que tenemos que platicar con ella para determinar esta situación”, comentó Emilio Girón Fernández, presidente del Consejo de Instituciones.

Destaco que el gobierno federal debe y tiene la obligación de mantener en buen estado las carreteras del país, y no que los usuarios paguen.

“Más castigo a los que usamos la carretera, no lo veo correcto, lo que necesita el gobierno federal estatal, municipal y federal es hacer la gestión en tiempo y forma, y hacer bien su tarea y no todo tenga que salir de la bolsa de la ciudadanía”, refirió.

ELGH