Al fin se reúnen transportistas y gobierno para Metrobús

Torreón, Coahuila

Finalmente se llevó a cabo la primera reunión entre transportistas involucrados en la ruta troncal y alimentadoras del Metrobús.

Estuvieron Alfonso Tafoya, director del Órgano Regulador del Transporte Masivo en Coahuila y autoridades municipales.

Entre otros temas demandaron apoyo económico para la adquisición de unidades y operatividad, además de la definición del modelo de negocios y manifestaron su preocupación porque aún no existe o no se les ha presentado y no están de acuerdo que una empresa externa acuda a la región en carácter de asesora.

Alfonso Tafoya aseguró que la autoridad estatal se encuentra abierta a todas las propuestas.



En el tema de los cinqueros dijeron que es un problema latente, pero no es algo que se haya logrado erradicar totalmente.



El Transporte Municipal a cargo de Sandra Mijares establece que trabajan para su retiro y los transportistas señalaron que es indispensable para determinar el aforo real.



Entre los acuerdos quedó el análisis de la reestructura de rutas por parte de los transportistas, colocación de paraderos y entrega de la reesrructuración de rutas.