Realizan simulacro de consulta popular por Ciclovía

Guadalajara

Con el objetivo de que los ciudadanos conozcan el proceso y los funcionarios de casilla y participantes hagan una práctica del ejercicio que se llevará a cabo el próximo domingo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) realiza hoy un simulacro sobre la consulta popular del 9 de julio, que cuestionará a la ciudadanía si debe permanecer o no la Ciclovía en Marcelino García Barragán.

La votación de este día, al igual que la convocatoria real, está abierta a la población, y se desarrolla en las 50 casillas y 81 urnas que funcionarán el día de la consulta.

¿Cómo funciona la consulta?

Ramiro Garzón, encargado del despacho de la Unidad Informática del Instituto Electoral, informó que hay completo control de las urnas, además el acceso al voto será liberado al votante por parte de los funcionarios de casilla.

Al tratarse de urnas electrónicas, el próximo domingo éstas pedirán todos los datos necesarios al usuario, y harán la pregunta referente a la permanencia de la ciclopista. Una vez que el ciudadano responda, la caja arrojará la respuesta impresa. Además, de que se mandarán a un sistema alterno que permitirá conocer un resultado preliminar de la consulta una vez que se vayan cerrando las urnas, aproximadamente a las seis de la tarde que termina el ejercicio.

Los resultados se darán a conocer el mismo día de la jornada, sin embargo no son vinculatorios por lo que el gobierno no se verá obligado a acatarlos y basarse en ellos para tomar una decisión sobre la permanecía o no de la Ciclovía en Marcelino García Barragán.

Cualquier habitante de la zona metropolitana y de cualquier edad, puede participar en la consulta abierta. La cita es el próximo domingo 9 de julio de las 8:00 a las 18:00 horas.

La lista de los domicilios donde se instalarán las casillas para la consulta, puede consultarse en la página web del IEPC: http://www.iepcjalisco.org.mx/participacion-ciudadana/?page_id=448

El Instituto informó que el próximo miércoles habrá otro simulacro.