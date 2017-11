Realizan operativo sorpresa contra calandrias en el parque rojo

Guadalajara

En un operativo sorpresivo por parte de la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, diversas unidades de carros jalados por caballos, conocidos como calandrias, fueron aseguradas por el personal de la dependencia, aludiendo a presuntas violaciones a los reglamentos municipales vigentes.

Los dueños de las calandrias denunciaron que es parte del “hostigamiento” que está realizando la administración del presidente Enrique Alfaro Ramírez, la cual ha insistido en la necesidad de migrar de modelo tradicional de caballos a calandrias motorizadas que no implican tracción animal.

No obstante, los afectados advierten que los propios reglamentos municipales, no contemplan un retiro de este transporte en la medida que no se cuenta con la suficiente cantidad de unidades motorizadas para sustituirlas.

Los calandrieros advirtieron al personal de Movilidad que interpondrán los recursos legales correspondientes para enfrentar lo que consideran es una acción “autoritaria” de la administración municipal.