Obispo de Saltillo preocupado por Ley del Trabajo

Saltillo, Coahuila

El Obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, expresó su preocupación por la aplicación de las Reformas a la Ley Federal del Trabajo, que permitirá mantener salarios bajos y la validación de despidos sin oportunidad de asesoría legal, la eliminación de la seguridad social y la implementación de la Unidad de Medida y Actualización para Indemnización de los trabajadores, por lo que hizo un llamado a actuar en defensa de los derechos laborales.



Durante la misa por la celebración de los 25 años de la construcción de la Iglesia en Honor a Santa María Goretti, Monseñor Vera, hizo un recuento de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo que, aseguró, no hacen más que empeorar las condiciones laborales de los mexicanos.



El Obispo consideró que la vida de los trabajadores está siendo manipulada por Diputados y Senadores, al no garantizar los derechos y la justicia.



“Ahora no va a haber un salario mínimo de referencia para cuando te indemnicen y para cuando te corran, ahora se va a aplicar un concepto que se llama Unidad de Medida y Actualización, el UMA, es lo que va a definir las multas, las sanciones que quieres, por una equivocación de una empresa, el salario mínimo son 88 pesos y la UNA son 80 pesos”, apuntó.“Antes los contratos colectivos se revisan en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ahora no, ahora hay un Instituto de conciliación en donde el contrato tiene que ser por una sola persona, ‘una monada”, expresóSeñaló que el emplazamiento a huelga se acabó con la modalidad de contratos individuales, ni se tendrá derecho a la repartición de utilidades, indicó que desaparecerán los sindicatos y tampoco intervendrán en una declaratoria de huelga.Consideró que la vida de los trabajadores está siendo manipulada dentro de la Cámara de Senadores y Diputados, pues en lugar de garantizar los derechos y la justicia, se han convertido en un “montón de ladrones” pues los actores políticos han abandonado la honestidad.“En este momento han convertido al Congreso, en una cueva de ladrones, porque se están poniendo al servicio de los patrones, abandonando a aquellos que tienen derecho a un salario, ellos (Diputados y Senadores) deben legislar a favor del pueblo”, apuntó.“Nuestros niños son el ejemplo más espantoso que vamos a tener de estas reformas, les va a tocar vivir en un país terriblemente destruido mientras nosotros no hagamos algo al respecto”, señaló.

