Pide PRI derogar ejercicio de ratificación de mandato en Zapopan

Guadalajara

Porque asegura se trata de "una simulación", pero además no está "armonizado" en la ley, la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó hoy una iniciativa ante el pleno del Ayuntamiento para que se derogue el ejercicio de "ratificación de mandato" en el municipio de Zapopan.



El coordinador de los regidores priistas, Salvador Rizo Castelo, resaltó que la consulta pública para la ratificación de mandato es una actividad exclusiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC), y no una que deba organizar el propio gobierno municipal.



"No pueden evadir lo que evidentemente está en la ley. Hoy tenemos un Código estatal que refiere que lo que se contravenga (con reglamentos estatales) pues tendrá que derogarse", dijo.

TE RECOMENDAMOS: Refuta ombudsman de Jalisco críticas de Emilio Álvarez Icaza



El edil aclaró que no está en contra del ejercicio de consulta ciudadana, pero se buscan que el gobierno municipal realice la propuesta al IEPC para que éste encabece el proceso sobre la consulta pública.



La iniciativa del PRI prevé reformas al Reglamento de Participación Ciudadana, particularmente derogar los artículos referentes al proceso de ratificación de mandato.



Rizo Castelo sostuvo que tal como se está llevando ahora, la ratificación de mandato "es una simulación" y un acto anticipado de campaña del alcalde Pablo Lemus.

TE RECOMENDAMOS: Tras persecución, Policía de Zapopan recupera vehículo



El edil ejemplificó que los regidores de Zapopan no tienen derecho a voto en el Comité de Adquisiciones "porque no obstante el Reglamento municipal, hay una ley que así lo estableció; entonces no pueden reconocer para una materia y desconocer para otra".



En entrevista por separado, el alcalde Pablo Lemus, comentó que el municipio es soberano y no se requiere "armonizar" el Reglamento de Participación Ciudadana con la ley estatal.



Consideró que el PRI descalifica la consulta porque "no entiende de ejercicios de consulta a la ciudadanía".

TE RECOMENDAMOS: Realizan simulacro de control de emergencias químicas



"Nosotros hicimos una promesa en la campaña y lo vamos a cumplir. Nosotros nos comprometimos a hacer un proceso de consulta a la ciudadanía para saber si están conformes o no con la gestión de nuestro gobierno", apuntó.



El proceso de ratificación de mandato se llevará a cabo el próximo 27 de agosto y de acuerdo con el presidente municipal costará 700 mil pesos. Esto es menos de la cuarta parte que el ejercicio similar en Guadalajara.



El recurso, dijo, proviene de una partida extraordinaria para ello y se dispondrán más de 100 casillas.



Inquirido respecto a porqué no armonizar el Reglamento dijo que "no hay tiempo" de cumplir con la exigencia de firmas del IEPC.

SRN