El 27 de agosto se define el futuro de alcaldes naranja

El alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro dejó firmada su licencia al cargo en lo que marca el inicio del proceso de ratificación de mandato en Guadalajara, próximo celebrarse el 27 de agosto, donde en caso de obtener una calificación reprobatoria por la mayoría de los votantes, el mandatario dejaría su puesto como presidente municipal y además renunciaría a su carrera política.



La licencia firmada no significa que el presidente municipal se separa del cargo en estos momentos, simplemente es una especie de aval a que cumplirá con la decisión que tomen los ciudadanos de Guadalajara, que podrán acceder a uno de los 275 centros de votación que serán instalados en la Perla Tapatía y así definir la continuidad o separación del cargo que el mandatario asumió en 2015.



Alfaro Ramírez se dijo seguro de que en esta consulta participarán decenas de miles de ciudadanos, no solo aquellos que lo apoyan sino también quienes no votaron por él en la elección de 2015, además de que consideró que es una oportunidad para los partidos de oposición y sus detractores, para que utilicen esta herramienta de participación ciudadana, a la cual consideró, deberían someterse todo funcionario de elección popular, "la gente puede decidir si su presidente municipal continúa con su trabajo o tiene que dejarlo. Hemos hecho un gran esfuerzo para que la gente valore y entienda lo que significa tener estos derechos, necesitamos que la gente participe de manera libre y responsable".



La firma y entrega de la licencia, así como la petición de llevar a cabo la consulta sobre la ratificación al Consejo Municipal de Participación Ciudadana, se llevó a cabo bajo el monumento de Miguel Hidalgo en la Plaza Tapatía, un lugar que en 2015, el propio Alfaro Ramírez utilizó para enviar un mensaje luego de darse a conocer el resultado electoral que le otorgó la mayoría y lo convirtió en alcalde de la capital de Jalisco.



Frente a algunos servidores públicos de su administración y ciudadanos que se encontraban en la Plaza Liberación, el presidente municipal indicó que este ejercicio es una muestra de que Guadalajara es la ciudad más democrática de México, donde "las figuras de participación ciudadana no son de mentira y donde la gente manda, no es broma", aseveró.



A su consideración, el próximo 27 de agosto desde la ciudad se mandará un mensaje "a la clase política corrupta y cínica qué cree que estos mecanismos no sirven de nada", y lanzó el reto dirigido al gobernador, a los diputados y otros alcaldes, para que le pregunten a la gente qué opinan de sus gobiernos y si los mantendrían al frente de los mismos.



"Aquí nos escuchan todos, les decimos si de veras ellos piensan que esto es publicidad, que es campaña y propaganda, que lo hagan ellos, que se animen a preguntarle a los ciudadanos si avalan o no su trabajo, que lo haga Peña Nieto, que lo haga el gobernador, que lo hagan los diputados", señaló el alcalde.



Para este ejercicio se imprimirán alrededor de 165 mil boletas que representan aproximadamente el 50 por ciento de los votos que obtuvo Enrique Alfaro en campaña para convertirse en alcalde de Guadalajara.



Además de Guadalajara, el ejercicio de ratificación lo llevarán a cabo los municipios de Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Zapotlán el Grande, entre otros que son gobernados por alcaldes emanados de Movimiento Ciudadano como un compromiso que adquirieron en campaña con la idea de fortalecer las herramientas de participación ciudadana.



Cada demarcación tendrá determinado número de boletas para el desarrollo del ejercicio, y estas contarán con una pregunta básica en referencia a sí ratifica o no, a su respectivo presidente municipal, misma que será entregada a los ciudadanos que acudan a los puntos de votación.



El votante deberá presentar su credencial del Instituto Nacional Electoral para acreditar ser ciudadano del municipio en donde pretende participar, los que harán el papel similar a lo que es un funcionario de casilla, corroborarán la los datos y entregarán la papeleta al ciudadano y marcarán su pulgar con tinta similar a la que se usa en los procesos electorales.



Quien acuda a participar en este proceso, deberá responder a la pregunta ahí plasmada, lo cual podrá hacer dentro de una casilla que estará cubierta para garantizar la privacidad de los participantes.



Una vez concluido lo anterior, los ciudadanos deberán colocar su voto en las urnas y esperar el resultado, el cual será contabilizado al final de la jornada, que está programada para iniciar en punto de las 8:00 horas y concluir a las 16:00, aunque si en el punto de votación se agotan las papeletas antes de la hora programada, este se dará por concluido.

Ratificación y polémica, en consulta de Tlajomulco





En el año 2011, con Enrique Alfaro como Alcalde, Tlajomulco se convirtió en el primer municipio del país en llevar a cabo una consulta pública para determinar la continuidad de su presidente municipal, el siguiente paso fue consolidar este ejercicio durante la administración de Ismael del Toro en 2015 y para este año, además de la ratificación, el gobierno municipal pretende someter a consulta la posibilidad de que el municipio regrese a su nombre original y se elimine el apelativo, De Zúñiga.



La propuesta es que se promueva ante el Congreso del Estado, que el municipio se quede con el nombre de Tlajomulco y la Cabecera Municipal sea la que ostente el Tlajomulco de Zúñiga, tal como estaba decretado en el año 1939 cuando se determinó agregar el "De Zúñiga" en honor al general Eugenio Zúñiga, que tuvo participación en la Revolución Mexicana.



La propuesta de Alberto Uribe ha generado polémica en el municipio, pues algunos ciudadanos han reaccionado de manera negativa al anuncio, "cómo quiere quitarle el nombre, eso no se hace, es parte de la identidad del municipio", mencionó una habitante de la Cabecera Municipal, que consideró que se debe de mantener el nombre de la demarcación tal y como actualmente lo conocemos.



La decisión de incluir esta pregunta en la boleta, podría ser un elemento que juegue en contra del presidente municipal, al menos en la cabecera de Tlajomulco, que es el lugar en el que mayor renuencia se registra por parte de los habitantes, que en sus comentarios en contra del cambio de nombre, recalan también contra el alcalde, esto a pesar de que el propio ejercicio permite que sean los ciudadanos quienes decidan si la propuesta se toma o no en cuenta.



La expectativa de votación en Tlajomulco es la única que se puede medir con ejercicios anteriores, pues la demarcación ha celebrado esta consulta en dos ocasiones, la primera de ellas en 2011, que como ejercicio inédito registró la participación de más de 17 mil personas, de las cuales, el 97.5 por ciento ratificaron al entonces alcalde, Enrique Alfaro Ramírez.



Posteriormente, en 2014, el turno fue para Ismael del Toro, que obtuvo una aprobación a su desempeño del 92 por ciento de los participantes, que en esta ocasión incrementaron en número con más de 24 mil ciudadanos que decidieron participar en la consulta.



Cabe señalar, que Alberto Uribe, habrá tenido presencia en los tres ejercicios de ratificación de mandato luego del 27 de agosto, pues en este último será su evaluación la que someta a consideración de los ciudadanos, pero antes había vivido el proceso como Secretario General en 2014 y como síndico en 2011.

A presidenta del Consejo Ciudadano, le da "flojera" explicar gasto del proceso



Al ser cuestionada sobre el costo del ejercicio en Guadalajara, Margarita Sierra se dijo harta de que consideren que es un ejercicio caro.



El Consejo Municipal de Participación Ciudadana será el encargado de llevar a buen puerto la consulta de ratificación de mandato, la cual ha sido criticada por algunos sectores al considerar que se trata de un proceso que no garantiza la imparcialidad, por lo que la transparencia podría ser pieza fundamental en generar confianza a los ciudadanos y legitimizar el ejercicio en el que no participa el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.



Al tratarse de ejercicios que se encuentran plasmados en el reglamento de participación ciudadana de los municipios, la consulta de ratificación de mandato cuenta ya con una bolsa presupuestal sobre la cual disponer, no obstante, el gasto programado por los consejos de cada demarcación son completamente diferentes, siendo el más costoso el que se llevará a cabo en Guadalajara con 3 millones de pesos.



Al ser cuestionada sobre cómo se dividirá el gasto y el porqué resulta tan alejado de las cifras que maneja el municipio de Zapopan, Margarita Sierra, presidenta del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, órgano que se encargará de fungir como árbitro en esta consulta pública, señaló "qué pregunta, porqué no me preguntan qué es el ejercicio", sugirió Margarita Sierra a los medios de comunicación, posteriormente continúo con el reclamo "¿Cuántas casillas, cuánto se van a gastar, ay, qué flojera me dan, cuánto es el presupuesto?, o sea, ¿Así son?"



Tras hablar sobre la cantidad de casillas que se habilitarán, las papeletas a imprimir y algunos aspectos del proceso que se celebrará el 27 de agosto, la presidenta del Consejo fue cuestionada nuevamente sobre el costo del mismo y explicó que se trata de un ejercicio austero, aunque no explicó los gastos del mismo, únicamente lo comparó con otros procesos, " les voy a decir por qué es austero, porque ya me harté de que digan que está caro, fíjense bien, el dinero público se gasta en 7 mil cosas, por primera vez se va a gastar este dinero en una herramienta ciudadana".



Margarita Sierra indicó que los tres millones se le hacían "poco" como gasto que representa darle el poder de decidir a los ciudadanos, "pregúntale al INE cuanto se gasta en una elección, nosotros estamos realmente gastando lo mínimo", aseguró la presidenta del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, antes presidenta del Congreso Ciudadano.

Claves

La consulta popular se llevará a cabo el próximo 27 de agosto en Guadalajara, Zapopan,Tlajomulco, Tlaquepaque y Zapotlán El Grande

Podrán votar: Ciudadanos mayores de edad con credencial del Instituto Nacional Electoral y domicilio en la demarcación donde pretenda participar

Las casillas para la consulta estarán abiertas de 8:00 a 16:00 horas

165 mil boletas se imprimirán en Guadalajara

La mayor participación en estos ejercicios se registró en 2014 con 24 mil participantes durante el proceso de evaluación de Ismael del Toro

Enrique Alfaro obtuvo una calificación de más del 97 por ciento de aprobación en 2011

