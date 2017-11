Celebran Ratha Yatra en Guadalajara con desfile

Guadalajara

No todas las marchas que se llevan a cabo en el área metropolitana de Guadalajara tienen como objeto el reclamo y la exigencia, también existen aquellas que se llevan a cabo para celebrar, para la convivencia multitudinaria y una muestra de ello es el Ratha Yatra, fiesta de los “Hare Krishna”.

El festival de los carruajes - por su traducción al español desde el sánscrito que es una lengua indoeuropea que se conserva en los textos sagrados del brahmanismo - se celebra una vez al año en diferentes partes del mundo, y en Guadalajara, donde existe una comunidad conformada por alrededor de 2 mil personas, se llevó a cabo en su edición 2017 durante la mañana de este sábado, en un recorrido qué inicio sobre la avenida 16 de septiembre en su cruce con Constituyentes y tuvo como destino la Plaza Universidad en el centro histórico.

El contingente, que incluyó tres carruajes alegóricos, avanzó en medio de música y baile, con centenas de personas que en todo momento mostraron una sonrisa y avanzaron con las palmas de las manos apuntando al cielo, acompañando sus pasos con cantos, brincos abrazos y una frase conocida por propios y extraños: Hare Krishna.

Akinchana, integrante del comité organizador del Ratha Yatra en este 2017, explicó que el desfile está integrado por tres carruajes, en cada uno de ellos se representa a una deidad, - Krishna y sus hermanos – y el festival en sí, “conmemora un acto trascendental, que él sale a las calles para dar su misericordia a todas las personas”.

Esta fiesta la pueden disfrutar todos y así ocurre, los que no son devotos tiene la oportunidad de acercarse a esta cultura hindú y convivir en un banquete en el que ofrecen 5 mil platillos gratuitos, además desarrollan talleres y conferencias abiertas durante toda la jornada como parte de las actividades correspondientes al Ratha Yatra.

Si habría algo que caracterice a esta comunidad, serían “la alegría, es una comunidad muy alegra y el deseo de servir que es uno de los principios de la comunidad, servicio a Krishna y a todas las personas”, señaló Akinchana, que también explicó, al ser cuestionado sobre las marchas que se realizan por parte de otros grupos religiosos para protestar por políticas públicas que señalan, no son compatibles con sus creencias, que los “Krishna”, no tienen un conflicto social en base a temas como eso, puesto que “somos apolíticos, no entramos en conflictos y también ecuménicos, respetamos todo tipo de concepto religioso y filosofía, nuestra postura es neutral y no tenemos aberración y conflicto con otros grupos religiosos; y para nosotros el arte es justamente una forma de manifestación divina y para nosotros no es un problema”.

SRN