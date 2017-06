Clausuran rastro de Naucalpan; incumple protección civil

Naucalpan

Por carecer de medidas de Protección Civil y posible insalubridad, el gobierno de Naucalpan clausuró el inmueble que ocupa el rastro municipal, lo que provocó la protesta de trabajadores que exigieron la apertura de su centro de labor, pues se vieron afectados al menos 150 empleados y 60 introductores de carne.

El director de la dependencia local, Juan Armando Vigueras Bertely, arguyó que en una inspección, se encontró que no tienen sistema de refrigeración de carne ni programa interno de protección civil, es decir no cuenta con extintores, rutas de evacuación, punto de reunión, salidas de emergencias, botiquín de primeros auxilios, además que el personal no está capacitado para prevención de accidentes.

Puntualizó que se notificó al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) de la colocación de los sellos de suspensión, pues al parecer el sitio opera en condiciones de insalubridad, lo que podría afectar la salud de los consumidores de productos cárnicos de Naucalpan y municipios vecinos.

"Los señores trabajan con herramientas punzo cortantes, como cuchillos, y no cumplen medidas de seguridad, porque el piso que debe ser antiderrapante", agregó el funcionario.

Vigueras Bertely dio un plazo de 48 horas para que los responsables del rastro municipal ejerzan su derecho de audiencia y cumplan con normas de protección civil. De cualquier forma el establecimiento será sancionado con multas que van de mil a 5 mil días de salario mínimo, es decir de 80 mil a 400 mil pesos.

El pasado 6 de junio de este año, por acuerdo del Cabildo, se redujo la superficie destinada al rastro municipal, de 7 mil 970 metros cuadrados de superficie del terreno que ocupó el centro de matanza, poco más de mil metros cuadrados, destinados al comercio de productos cárnicos porque en el lugar no se realiza ya la matanza de animales.

En tanto, la alcaldía local arrendó en 347 mil pesos mensuales, parte de los 6 mil metros cuadrados a la empresa privada Comercial Importadora SA de CV.

Trabajadores permanecieron por varias horas afuera del Palacio municipal para solicitar una audiencia, que no les fue otorgada, con el alcalde panista Edgar Olvera Higuera.

Dijeron desconocer el motivo de la clausura, pero la medida afecta un mercado de productos cárnicos que abastece a Naucalpan, colonias de la Ciudad de México y algunos municipios vecinos.

