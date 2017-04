Con la bendición de ramos, da inicio la Semana Santa en Guadalajara

Guadalajara

Bernabé Molina Molina abandona cada año por unas horas su vivienda al límite de la zona metropolitana para llegar al centro de Guadalajara y celebrar el domingo de ramos. Sale de su hogar en la Mesa Colorada Poniente, viaja más de una hora en camión y arriba al municipio tapatío.

Hoy no fue la excepción, y se unió a cientos de feligreses de diversas áreas de la ciudad que formaron parte del inicio de la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de Jesucristo.

“No sé cómo explicarlo, ¿verdad?, se me pone la carne chinita pues de pensar que ya estamos por vivir la Semana Santa, en estos días que vienen”, responde con gran emotividad Bernabé, cuando se le pregunta el significado que esta fecha tiene para él. Y quizás sea por su nombre santo, o porque lo trae inculcado desde pequeño gracias a sus padres, y ahora que no están ésta es una forma de honrarlos, pero el hombre, que no necesitó otra compañía más que su ramo en manos, vivió con gran emoción la bendición de sus palmas, la procesión y llegada a la Catedral metropolitana para celebrar la misa de domingo de ramos; jornada que no se pierde año con año, y que se vivió esta tarde en el centro tapatío.

La celebración dio inicio en el templo de Santa María de Gracia, donde el Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, bendijo las palmas que yacían en las manos de decenas de feligreses. Desde las más pequeñas y sencillas, hasta aquellas que formaban figuras y estaban adornadas con flores... Todas elevadas al aire esperando unas gotas de agua bendita.

Después vino la procesión encabezada por una pequeña imagen de Jesucristo cubierta con una sábana morada, que representa el luto de su crucifixión, acompañada de acólitos, sacerdotes, obispos y el Cardenal, quienes con cánticos e incienso avanzaban a paso lento rumbo a la Catedral.

Los feligreses caminaban detrás; familias, niños y adultos mayores, hacían compañía al grupo que los encabezaba, algunos en silencio y con la cabeza baja, otros cantando y moviéndose de un lado a otro, intentando acercarse más a la imagen, como el mismo Bernabé, quien no perdía oportunidad para retratar la caminata para volver a recordar el momento.

Conforme el grupo se acercaba a Catedral, los cánticos se veían cada vez más opacados por las campanadas que anunciaban la celebración y la llegada de los caminantes, que simulaban aquella ocasión en que Jesús entró a Jerusalén y fue recibido por una multitud con ramos en las manos.

La puerta principal del recinto, que había permanecido cerrada durante meses por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero, se abrió, y dio paso a la procesión que fue recibida con aplausos por cientos de feligreses que ya los esperaban dentro para celebrar la misa.

El culto recordó el momento en que Jesús llegó a su pueblo y cuando el pueblo decidió salvar a Barrabás en su lugar, llevando al mesías a la crucifixión. Durante la homilía, el Cardenal llamó a los feligreses a no olvidar “quién es el centro de estas fiestas”, a Dios “que se hizo verdadero hombre por nosotros”. E invitó a, a través de él, ayudar a mitigar no solamente las tristezas propias, sino el sufrimiento que hay “en la vida de tantos inocentes, tantos enfermos, tantos abandonados, tantos caídos víctimas de la violencia”.

Una vez que concluyó la ceremonia, los cristianos abandonaron el recinto y volvieron a sus lugares de origen, después de haber formado parte del inicio de las celebraciones de la Semana Santa, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, en Guadalajara.

