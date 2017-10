El PAN pierde con salida de Zavala: Moreno Valle

Guadalajara

Es el Partido Acción Nacional (PAN) quien más pierde ante la salida de Margarita Zavala de dicho instituto político por lo que debe existir una reflexión respecto al rumbo que la dirigencia nacional ha dado al partido, afirmó Rafael Moreno Valle, aspirante a la candidatura a la presidencia de la república.

La ex primera dama de la presidencia de la república anunció este viernes su salida del Acción Nacional tras más de 30 años de militancia y existe la posibilidad de que anuncie una candidatura independiente a la presidencia durante las elecciones de 2018.

Durante una visita más a Guadalajara, Rafael Moreno Valle, dijo que "si va por la ruta independiente no le va a quitar votos a Morena ni al PRI, los votos que saque se los va a quitar al PAN desde mi punto de vista, es lo natural. Yo no sé cuántos, pero los que sean, en un ejercicio de querer cambiar al país pues tienes que estar pensando cómo sumar y multiplicar y evitar restar".

TE RECOMENDAMOS: Sin rencor, Margarita Zavala renuncia al PAN



El ex gobernador de Puebla lamentó que Margarita Zavala no hubiera "podido esperar a que pudiéramos seguir dando la pelea dentro del partido como yo lo seguiré haciendo".

En días pasados, Margarita Zavala, el propio Moreno Valle y el perredista Silvano Aureoles enviaron una carta a los dirigentes nacionales del PAN, PRD, y Movimiento Ciudadano para que existiera una elección abierta para definir al candidato a la presidencia del Frente Ciudadano por México.

Ante las aspiraciones de Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN para ser el candidato a la presidencia, Moreno Valle afirmó que su compañero de partido debe determinar si quiere participar en el proceso electoral como candidato. De ser así debe darlo a conocer y salirse de su cargo actual.

TE RECOMENDAMOS: Islas Revillagigedo, los riesgos no calculados



"Esa dualidad entre ser aspirante no declarado y ser dirigente ha complicado mucho las cosas al interior del partido. Si quiere aspirar, adelante, está en su derecho pero lo que buscamos en el Frente Ciudadano es que no haya exclusiones ni vetos. Sin embargo, si se quiere imponer, evidentemente podría ser candidato pero no presidente".

Moreno Valle visitó este viernes la ciudad de Guadalajara para reunirse con integrantes de la Unión de Taxistas Económicos de Jalisco. Los participantes llegaron en taxis que los trasladaron hasta el Hotel El Tapatío.

SRN