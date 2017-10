Insiste Moreno Valle en proceso abierto

Guadalajara

La elección del candidato a la Presidencia de la Repúblicaque pueda representar el Frente Unido en los comicios de 2018, debe darse en un proceso abierto, esa es la insistencia de Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla que aspira a ocupar ese cargo, pero que asegura, sí de él dependiera, abriría la posibilidad de que compitieran por la candidatura figuras como 'El Bronco', Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles y Margarita Zavala.



El presidente de la Comisión Política Nacional del PAN, estuvo presente en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, donde impartió una conferencia dentro del "Congreso Política Transversal: Rumbo a 2018"; bajo ese marco, se dio tiempo de hablar de la salida de Margarita Zavala de Acción Nacional y la consecuente ruptura al interior del partido, de lo cual culpó al presidente nacional blanquiazul, "siempre he sostenido que la unidad se construye con dialogo, apertura, reglas cargas, con piso parejo y equidad, en ese sentido la dualidad con la que se maneja Ricardo Anaya, no genera condiciones de equidad con otros aspirantes y a eso responde la ruptura y salida de Margarita".



Indicó que la fuerza del PAN está en los simpatizantes, al ser un partido con "muy poca militancia", argumento que juega a favor de la elección abierta del candidato, pero además, lo consideró una estrategia política adecuada de cara a un proceso como el que se avecina: "nos dejaría una gran fortaleza porque tenemos 60 días de pre campaña. Una vez que el PRI elija a su candidato, supongamos que quiere aprovechar la precampaña como en otras ocasiones y pone a un patiño, pues nadie le va a poner atención, y de Morena ni hablamos porque desde que se fundó ya hay candidato, pero si en este proceso, en el Frente hubiera un proceso democrático abierto, los medios estarían enfocados en este proceso, en lo que diga uno y otro; y cuando surja ese candidato o candidata, va a tener legitimidad, respaldo y fuerza".



Este viernes, Moreno Valle se reunirá con Ricardo Anaya y seguirá insistiendo en convencer al dirigente blanquiazul de que se promueva la elección abierta del candidato, incluso, aseguró que sí de él dependiera esa decisión, no solamente se inclinaría por ese esquema, sino que además, no le cerraría la puerta ni a la misma Margarita que ha tomado la decisión ya conocida, "Yo invitaría al Bronco, a Aureoles, a la misma Margarita y si gana, que sea la candidata y si no, que se sume a quien sea el candidato".



Por otra parte indicó que que sí hay imposición, el resultado será desfavorable, no obstante, Moreno Valle descartó cualquier posibilidad de dejar el partido, por el contrario, incluso en un escenario adverso, el PAN seguirá existiendo después de 2018 y en el proceso de reconstrucción y recuperación, el ex gobernador de Puebla, señaló que estará presente.

