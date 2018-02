Sistema político está en crisis: Rafael Coello Cetina

Monterrey

Al reconocer que el sistema político está en crisis por la corrupción de algunos servidores públicos, Rafael Coello Cetina, secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresó que serán los ciudadanos quienes decidan si permanecen o no los partidos políticos.

El secretario participó este viernes en una conferencia magistral en la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL, con el tema 'Aspectos relevantes del Sistema Anticorrupción'.

En breve entrevista con los medios, Milenio Monterrey lo cuestionó respecto a los casos de servidores públicos, entre ellos algunos ex gobernadores, por presuntos malos manejos y desvíos de recursos públicos.

"Como usted lo dice, el sistema político está muy raspado en el sentido en que hay desconfianza social, y el quehacer político existen algunos que pueden llevar a buen puerto las leyes, sobre todo que su aplicación sea efectiva.

"¿Qué va a suceder en las próximas elecciones?... pues hay instituciones sólidas por lo menos para conducir los comicios y ya veremos lo que decidirá la sociedad mexicana y mucho dependerá de las propuestas de los candidatos, seguramente habrá algunas muy importantes".

¿Cree que se van a desplazar algunos partidos políticos?

"Pues eso lo vamos a ver... la población decidirá el futuro del país", indicó.

Con relación al Sistema Anticorrupción, Rafael Coello Cetina lo calificó de indispensable para el estado mexicano y que se debe ver más que como una forma de sancionar a servidores públicos, como una oportunidad de que la sociedad participe jurídicamente para velar que todas las autoridades cumplan con la ley.

"De nada nos sirven las leyes si no se respetan, menos si no se aplican; en algunos ámbitos contamos con leyes muy buenas, pero de nada sirve si no se aplican y no se respetan, surgiendo un problema fuerte porque existe un divorcio fuerte entre la sociedad y las autoridades", subrayó.

Dijo que a nivel nacional hay un rezago en la aplicación de la Ley General de Responsabilidades y la nueva normativa en materia de fiscalización, pero eso no es la consecuencia del divorcio de la sociedad y autoridades.

También reconoció que hay una apatía de la sociedad por este tema, atribuyéndolo a que no se han generado cambios reales en este aspecto.

"Los universitarios son la verdadera esperanza de la nación, claro aquellos universitarios honestos, conscientes de que sí se puede cambiar al país y ser mejores, pero con propuestas reales y jurídicas", concluyó.