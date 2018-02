Menos pobreza y más apoyos asistenciales destacan en Política Social

Guadalajara

Contundente, el Quinto Informe de Gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador de Jalisco, sostiene que en la entidad hay menos pobreza hoy que al arranque de su administración. Desde los primeros renglones contenidos en el Eje 3 “Equidad de Oportunidades” (Tomo I de este amplio documento), se recuerda lo que el mandatario estatal ha publicitado desde el último estudio del Coneval que compara la pobreza 2014 - 2016 y el cual concluye que en ese lapso un promedio de 300 jaliscienses por día dejaron esta condición. La novedad es cómo coadyuvó el estado con algunos de los indicadores aquí expuestos.



Siguiendo el lema del sexenio del “bienestar”, en este Eje 3 (el cual a su vez se subdivide en los temas de Desarrollo e Integración Social, Hogar y Cohesión Comunitaria, Salud y, finalmente, Vivienda) se exhiben los logros vinculados a la política social del gobierno de Sandoval Díaz que ha llevado a “una disminución histórica de la pobreza” en el territorio.



En este sexenio, Jalisco se coló entre las seis entidades del país en donde la población en pobreza extrema es menor al 2% de su población total. El estado ocupa además el 6º lugar nacional con menos carencia alimentaria, gracias a que “130 mil jaliscienses por año tuvieron ingresos superiores a la línea de bienestar mínimo lo cual permitió que esta población pudiera adquirir la canasta alimentaria”, según se expone.



Sólo durante 2017, el gobierno estatal 2017 invirtió poco más de 135 millones de pesos distribuidos en distintas estrategias de corte asistencial dirigidas especialmente a municipios del interior, que contribuyen no solo a quitar el hambre sino a mejorar la calidad de vida en las regiones. El Quinto Informe señala, por ejemplo, que en 2017 se atendió a 27 municipios con el programa Piso firme y que hoy 1,773 viviendas ya no tienen suelo terregoso dentro del hogar. No menciona cuántos faltan para llegar a una frontera mínima.



Por otra parte refiere que hay 706 mil 867 beneficiarios de programas sociales (casi uno de cada diez habitantes en la entidad jalisciense), y otros 2 mil 911 actores beneficiarios que pueden ser municipios, organizaciones de la sociedad civil e incluso organismos públicos del ejecutivo estatal.



En municipios, a la Estrategia Vamos Juntos se le destinaron 320 millones de pesos (mdp); entre organizaciones de la sociedad civil se repartieron otros 10.2 mdp y ya no hay consentidas: de 61 OSC apoyadas en 2012 se pasó a 756 el año pasado.



En resumen, Jalisco ocupa la posición número dos del país con un indicador de 75.31% en el nivel de desarrollo, solo por debajo de la Ciudad de México que registró 77.56% y por encima de la media nacional que es de 50.73%.



Salud

Uno de los principales dolores de cabeza de la administración se leen en este apartado desde otra óptica. Se asegura –en un dato aislado- que hay cobertura del 99 por ciento. Se destacan acciones de salud pública y prevención: 44% menos casos de dengue, primer lugar nacional en vasectomías sin bisturí, aplicación de vacunas, cero casos de poliomielitis (la nota sería que hubiera uno solo), programas en escuelas contra la obesidad. Se dedica un buen espacio al tema de trasplantes de órganos y tejidos: 1,030 trasplantes diversos realizados en 2017.



No una sola línea hay sobre la crisis y el boquete financiero de la Secretaría de Salud, el desabasto de medicamentos, la deuda con proveedores. Indicadores que no se miden o no se reportan pero que en 2017 resintieron en carne propia los jaliscienses.



Claves

De política social



Indicadores destacados



300 personas en promedio al día dejaron la condición de pobreza en el periodo 2014-2016.



1er lugar nacional por el mayor número de personas que superaron esta situación.



6 entidades del país en donde la población en pobreza extrema es menor al 2% de su población total.



1,773 viviendas de 27 municipios fueron dotadas con Piso firme en 2017



5,369 estufas ecológicas se repartieron ese año



520 jornaleros agrícolas beneficiados con albergue temporal digno



5,504 personas recibieron apoyos asistenciales en municipios



72,654 residentes y vecinos de estados colindantes recibieron apoyos asistenciales monetarios o en especie (inversión de 58.6 mdp)



2º lugar nacional en el nivel de desarrollo



706 mil 867 beneficiarios de programas sociales



2 mil 911 actores beneficiarios; municipios, organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos del ejecutivo estatal



6º lugar nacional con menos carencia alimentaria

SRN