Abren más quintas... para fiestas de menores

Torreón, Coahuila

En lo que va del año se han sancionado a 34 quintas o viviendas particulares donde se ha detectado la presencia de menores alcoholizados.

De ellas 29 han sido clausuradas y en 10 se encontraron menores intoxicados, informó Luis Morales Cortés, titular de Inspección y Verificación de Torreón.

Explicó que una quinta de la colonia Pedregal del Valle, tiene ya una denuncia de carácter administrativo en el Tribunal de Justicia Municipal.

“Transcurrieron los cinco días para que se acercaran a arreglar y no vino nadie por ello es que se presentó la denuncia correspondiente. Esta vivienda tuvo una clausura temporal”, afirmó.

Se ha detectado reincidencia, en 2016 en dos ocasiones y en 2017, una. Se trata de una vivienda, no una quinta que se encuentra en la colonia el Fresno.

También han visto que en tres ocasiones una joven acompañada de su supuesta madre, acuden a los establecimientos para rentar la quinta para la celebración de sus 16 años.

Siguen apareciendo quintas debido a que se endurecieron las disposiciones en los bares y sitios donde se vende alcohol, relacionado a que no se le permite el ingreso de menores de edad.

“Esto por supuesto no es lo adecuado pero es una consecuencia de que somos más estrictos en el control de menores en establecimientos formales, de hecho si un joven con apariencia de menor de edad pero que refiere que así es, si no lo demuestra no se le permite el acceso.

Finalmente el llamado es para los propietarios de las quintas que se arrendan con el objetivo de que verifiquen bien con quienes hacen tratos ya que resulta que estas las rentan como negocio para posteriormente cobrar una cuota y corre alcohol y en algunas hasta droga.

dcr