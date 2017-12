Atiende Profeco quejas en Central de Autobuses

Monterrey

A decir de Cruz Medellín, inspector de la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor), las quejas y las cancelaciones de los viajes en la central de autobuses de Monterrey aumentan los días previos al festejo de navidad y año nuevo.

Medellín explicó que esto se debe al incremento de viajes durante la temporada vacacional, donde muchas personas contratan el servicio de autobús y después lo cancelan porque cambian de destino o deciden no viajar.

Sin embargo, aclaró que con la asesoría que brinda la Profeco siempre logran un acuerdo conciliatorio entre el consumidor y el vendedor, ya sea con la cancelación del viaje o un boleto gratis a otro viaje.

"Se ven las causas por las cuales se van a cancelar, si son justificables pues sí se solicita la cancelación.

"Llega uno a que les cancelen o bien les dejan un boleto abierto, pero siempre hay un arreglo conciliatorio entre ellos. No ha habido un problema ahorita así que lleguemos al grado de poner un sello, no, sí se prestan a cancelar", mencionó.

Asimismo informó que lo días festivos como el 24, 25 y 31 de diciembre hay menos viajeros pues generalmente se trasladan a su destino en días previos.

"Normalmente (las quejas aumentan) antes de esta fecha, por ejemplo, el día 24 fueron antes, el día 25 ya no, ya se calmaron como ahorita. Ayer sí hubo un poquito de movimiento, ahorita ya no, o sea el mero día como que ya no se incrementan", señaló.

Entre ayer 30 y hoy 31 el módulo de la Profeco, instalado en la central de autobuses, ha recibido al menos 10 quejas, indicó Medellín.

Pocos viajan

Previo al festejo de año nuevo el primer cuadro de la ciudad permaneció despejado durante la mañana de este domingo, mientras que en la Central de Autobuses de Monterrey tampoco se registró una gran afluencia de visitas.

En un recorrido de MILENIO Monterrey al lugar, taxistas y empleados de la central de autobuses indicaron que el traslado de personas ha sido mínimo, ya que tradicionalmente todos viajan días antes de los días feriados.

Esto en contraste con el descontrol que se vivió en el mismo lugar el pasado 23 de diciembre.

