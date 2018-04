Los Queer buscamos la expresión de nosotros mismos... sin etiquetas

Monterrey

La comunidad Queer poco a poco va ganando terreno; sin embargo, en algunas partes como Nuevo León, necesita borrar estereotipos, consideró Gabriel Emiliano Almaguer Alanís, perteneciente a este sector de la sociedad.

Y es que para Almaguer Alanís, la sociedad debería de buscar el bien y que se cumplan los derechos de todas las personas. Lo anterior con la bandera de la inclusión social.

“La teoría Queer ha ido ganando terreno y cada vez hay más personas que se definen como tal, la teoría Queer nos dice que todas las identidades sexuales son anomalías, eso quiere decir que tomamos la que más existe, la que más se nos pega, la que genéticamente estamos prediseñados.

“Entonces como eres Queer ya no eres de ninguna otra, entonces la Q, en todas estas siglas de Lgbttiq, es como una forma de inclusión, pero a diferencia de todas las otras, la Q no es una identidad sexual, no es una orientación sexual”, explicó.

Según Almaguer Alanís, lo que se busca es llegar a encontrar la expresión de cada uno como ser humano sin necesidad de etiquetar como masculino y femenino.

“Más que nada Queer, a diferencia de los otros acrónimos que son más sonados como gay o lesbiana, no buscamos como que un género, más que nada buscamos la expresión de nosotros mismos sin tener que decir ‘soy más masculino, soy más femenino, me gustan las cosas de hombre, me gustan las cosas de mujer’.

“Yo me defino como Queer y no creo que existan cosas de hombres ni de mujer, solamente existen cosas para los diferentes tipos de cuerpos”, comentó.

Un tema importante dentro de esta inclusión social que se requiere, es que no solo se dé a través de una tolerancia, sino que llegue al grado de una aceptación, para poder vivir en una sociedad donde reine la paz.

“Una sociedad avanza cuando deciden hacer el bien para todos, yo creo que las personas deben salir de su zona de confort y así es como podremos lograr tener paz.

“Mi llamado a la sociedad es ‘vive y deja vivir’, y no solo se trata de tolerar, sino de aceptar”, recalcó.

Aunque considera que en otras partes del país existe un mejor entendimiento y aceptación hacia la comunidad a la que pertenece, Almaguer Alanís destacó que sigue sin entender porqué en Monterrey la sociedad aún se resiste tanto a ello.

“En la Ciudad de México, por ejemplo, las personas se han mostrado más abiertas a ya no discriminar, y a no vivir con los prejuicios que tenían con nuestra comunidad.

“Pero aquí en Monterrey, yo creo que ha de ser mucho por el estereotipo norteño de cómo debe ser un hombre, y creen que al aceptar este tipo de situaciones estarían faltándole a su cultura de ‘cómo voy a permitir eso, si eso no es lo que me enseñaron a mí de lo que es un hombre mexicano”, indicó.

De acuerdo con Gabriel Emiliano, “cuando viene la culpa, el miedo nunca se va”, por ello, aseguró, “cuando en verdad logras vivir tu vida, es cuando dejas de preocuparte de lo que los demás dicen.