'Qué has hecho Alcalde' percibe mejora en GDL

Guadalajara

A través de la evaluación en 12 indicadores de los ejes que corresponden a desarrollo económico, desarrollo urbano, servicios públicos y medio ambiente la plataforma Qué has hecho alcalde presentó la cuarta evaluación de desempeño del municipio de Guadalajara en donde los resultados distaron de la última evaluación, pues en esta ocasión se registran buenos dividendos para el gobierno de Enrique Alfaro.



El director del observatorio Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, indicó que el objetivo de ejercicios como Qué has hecho alcalde, no es el de señalar, criticar o solo apuntar lo que no se ha hecho, sino el llegar a ser un aliciente para los gobiernos evaluados y mostrar el sentir ciudadano, que en esta ocasión, distó de la última evaluación presentada, en donde a diferencia de la celebrada esta noche de martes, el alcalde no acudió y los resultados no favorecieron el desempeño de la actual administración como sí lo hacen ahora.



Sobre este último apunte, Augusto Chacón aseguró que no se trata de "tenderle la cama" al alcalde, sin embargo de acuerdo a los resultados de la evaluación y algunos datos sobre percepción, "hay un avance importante en algunos indicadores; va bien, hay que ponderar que los avances que tenemos son en relación a una ciudad que estaba muy abandonada, que esta administración ha tenido que trabajar a marchas forzadas para emparejar pavimentos, banquetas, por ejemplo luminarias".



Sobre la incidencia que puede llegar a tener el ejercicio realizado por esta iniciativa impulsada por instituciones y organismos como Jalisco Cómo Vamos, la Cámara de Comercio, Corporativa de Fundaciones, Coparmex y el ITESO, Augusto Chacón indicó que lo ideal sería que en efecto exista una influencia desde esta evaluación y atribuyó los resultados positivos en Guadalajara a diversos factores, "me parece que entre que su plan es bueno, que tenía en mente todo lo que está haciendo y que ahora gracias a ejercicios como este la voz de los ciudadanos, está representada, todo se suma para tener una ciudad".



El alcalde evaluado en esta presentación, Enrique Alfaro, contó con un espacio para hablar durante el informe de Qué has hecho alcalde y utilizó el mismo para puntualizar que la ciudad se encuentra en un proceso de transformación que está sentando las bases de la renovación del rumbo que se sigue como ciudad, como una comunidad "extraordinariamente participativa" y agregó que uno de los indicadores que mayor satisfacción le generan "es el que ha trabajado la ONU con el índice de prosperidad urbana, por primera vez en muchos años Guadalajara está en el primer lugar del país" el cual mide entre otras, la calidad de vida, "uno de los que pesa de manera más importante, es el cómo han mejorado los servicios públicos en la ciudad".



Aunque la plataforma presenta evaluaciones cada trimestre, debido al proceso electoral en puerta, Qué has hecho alcalde entrará en un un receso y aunque seguirán llevando a cabo la medición de los indicadores, Augusto Chacón mencionó que no darán a conocer más resultados sino hasta que pase la elección, lo anterior con el propósito de no tener ningún tipo de inferencia o influencia en la misma.

Claves

Algunos indicadores



Porcentaje de plazas intervenidas 100 por ciento

Porcentaje de fuentes rehabilitadas 75 por ciento

Porcentaje del presupuesto comprometido destinado para la recuperación de plazas públicas, jardines, centros culturales, camellones, fuentes y mercados. 165 por ciento

Porcentaje de mercados municipales rehabilitados. La promesa fue 30% de ellos y ya lo ha hecho con 24%; es decir, 22 mercados en todo el municipio.

Monto de inversión privada atraída hacia el Municipio de Guadalajara. 14 mil 72 millones, de una meta de 18mil millones

Porcentaje de luminarias ineficientes en la red de alumbrado. 50.2 por ciento, de una meta del 50 por ciento del total

Porcentaje de arbolado sano. 70 por ciento de una meta de 75 por ciento

Seguridad, deuda con los ciudadanos

Aunque los indicadores que corresponden al tema de seguridad no formaron parte de Qué has hecho Alcalde, debido a la situación que prevalece en la ciudad, éste es uno de los temas obligados y en los que poco se puede rescatar, pues los indicadores comparados con la percepción mantienen esa tendencia de temor y desconfianza entre la población.

Augusto Chacón se refirió a los datos ofrecidos apenas este lunes por el fiscal Eduardo Almaguer, sobre una reducción del 5 por ciento en los robos, y pidió poner atención sobre la respuesta que ofrecen las autoridades por encima de los datos estadísticos, "nos urge cambiar de estrategia, a buscar otra vía, porque mientras estamos muy ocupados en los decimales, los malvivientes nos copan, nos sitian y se adueñan del territorio", indicó.

El alcalde Enrique Alfaro, por su parte, dijo que la seguridad ciudadana es un tema en el que se debe de seguir trabajando, aunque reconoció que a pesar de algunos indicadores que dan números favorables, la percepción es que no se han podido lograr los resultados esperados.



