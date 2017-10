Tampiqueña crea pulsera de alerta

Tampico

La tampiqueña Azenet Brambila es madre de dos pequeñas y vive en la Ciudad México desde hace un par de años.

Las consecuencias del pasado sismo del 19 de septiembre que dejó entre los escombros a varias personas atrapadas y a su hija más grande con miedo de regresar a la escuela, la hizo pensar, primero en un detalle para agradecer a las maestras, por mantener a su hija y varios alumnos tranquilos durante la contingencia que se vivía.

Ella fue testigo de que para los brigadistas había sido muy difícil encontrar a las personas, a la vez tomó conciencia de que los sismos son impredecibles y deben estar preparados por si en cualquier momento pueda volver a ocurrir.

Por ello se le vino a la mente una pulsera, la cual se le ocurrió que podría ser acompañada de un silbato, para usar en caso de emergencia, eso de alguna manera le daría cierta seguridad a su hija pero también la entregaría de obsequio a las maestras como algo especial.

"En agradecimiento, yo les quise dar un detalle a las maestras, a la vez que pensaba que retomando las clases, era necesario darle un poco de seguridad a la niña, porque anda muy espantada. Por todo lo que hemos visto en la zona de desastre y para identificar que hay vida, se me ocurrió un silbato, Dios no lo quiera llega a suceder, es mejor poner un silbato en una pulsera y porque además eso le da seguridad a mi hija", indicó la joven, oriunda de la colonia San Pedro en Tampico.

Comenta que al dárselas a las docentes, las mamás las vieron y les pareció una excelente idea, por lo que comenzaron a levantar un pedido. Ella aclaró que no las estaba vendiendo, pero que sí es necesario recuperar lo invertido acordando un precio simbólico.

Azenet está consciente que se trata de un material muy débil, quiere algo más resistente, pero no lo ha encontrado.

Al momento del temblor-Azenet platica a MILENIO Tamaulipas viajaba en el metro con su hija más pequeña, donde permaneció alrededor de dos horas en medio del caos y pensando en su otra hija quien estaba en clases a esa hora, hasta que por fi n salió y se percató de todo lo que estaba pasando afuera.

"Todo era un caos, las personas caminando sobre la avenida que es una de las más transitadas, alrededor los edificios se estaban cayendo, mientras que las multitudes lo que querían era llegar a su destino, con sus familias, yo caminé alrededor de 20 minutos, a mi hija ya la tenían en un parque, estaba bien", comenta.

Ya estando a salvo con su familia, refiere que afortunadamente el edificio que se encuentra en la colonia Escandón de la delegación Miguel Hidalgo, no tuvo ningún daño y actualmente tratan que la vida vuelva a su normalidad, aunque es difícil ante la tragedia que se encuentra alrededor.

Recuerda que ver el miedo que acorraló a sus hijas aquella noche del temblor, la hizo pensar en todos los niños que se encontraban en los albergues, por lo que juntó juguetes, dulces y ropa, los cuales colocó en paquetes y su hija más grande les puso un recadito para animar a los niños.

Estos paquetes fueron entregados a los menores, quienes en esos momentos no tenían nada a su lado, todo esto lo hizo en colaboración con otras mamás miembros del grupo en Facebook Mamis Are Us. Hasta el momento refiere que ninguna autoridad ha tratado de comunicarse con su grupo para canalizar ayuda.

Agrega que ella usa una aplicación de alerta desde que se fue al exDF, pero en el último sismo no sonó, aunado al miedo que siguen sintiendo, porque apenas hace unos días se presentó otro de menor magnitud.





