Arrecifes de Puerto Morelos, la preservación de un paraíso

Las comunidades arrecifales, en especial las conformadas por colonias de corales, un grupo de animales único en el planeta, son esenciales para la preservación de la vida en el mar, y además, tienen una enorme relevancia económica y alimentaria al alojar en algún momento de su vida a casi 25 por ciento de las especies que consume el hombre.

Eso es parte del relato de Frida Díaz, una egresada de licenciatura en Tecnologías de Información en la Universidad La Salle, y que ha dedicado su vida profesional a la comunicación de la ciencia, el video ha sido elaborado en Puerto Morelos, Quintana Roo, un frente de mar con barrera coralina que forma parte del gran Arrecife Mesoamericano, el más grande del mundo fuera del Océano Índico. La divulgadora destaca la trascendencia de proteger ese ecosistema, cuya importancia como amortiguador de desastres está comprobada: en 2005, el paso del huracán Wilma, que arrasó con Cancún, apenas se sintió en este litoral, pues la formidable muralla de corales soportó una energía equivalente a 25 bombas atómicas similares a la de Hiroshima.

Frida lleva dos años manejando las redes sociales de la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos AC (Somac); a su juicio, ha hecho falta comunicar la trascendencia del Arrecife Mesoamericano porque México posee en sus mares la mitad de ese enorme sistema ecológico.

En el video entrevista a Lorenzo Álvarez Filip, investigador de la UNAM que ha elaborado un complejo sistema de investigación y monitoreo sobre la región. “Tuve la oportunidad de grabarlo allá, porque asistí al curso de reproducción y restauración de arrecifes; en el video tenía que hablar de mi trabajo, pero no quería sólo hablar de eso, sino a partir de eso, quien lo viera supiera cómo opera el blanqueamiento de coral, ahora que se ha hablado mucho de ello por lo que está pasando en Australia, y el problema que entraña en la pérdida de corales”.

A la divulgadora le atrae el tema desde niña. “Yo misma vi en mi adolescencia el grado de degradación de los arrecifes de Puerto Morelos en menos de 2 años; aunque soy del DF, mi hermana es bióloga marina, estudió en Puerto Morelos y cuando la iba a visitar me daba cuenta de todo”.

Frida Díaz tiene 25 años. “Desde la mitad de la carrera me empecé a enfocar en hacer proyectos de educación y comunicación del cambio climático y océanos a través de los medios digitales. En 2015 fui ganadora del concurso Rompe con el Cambio Climático de la Semarnat. Y fue así como llegué a la Somac y se hizo la propuesta de crear sus redes sociales y generar contenido educativo sobre los arrecifes coralinos de México. Ahora ya tenemos más de 3,500 seguidores, casi todos mexicanos, y me dedico a ser consultora de comunicación ambiental; he trabajado en proyectos con la Somac, WWF México (Fondo Mundial de Vida Salvaje), Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) y Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). Y también soy buzo”.

El video aspira a ganar el Global youth Competition, un concurso organizado por la UNFCCC, lo que depende del número de likes que recolecte.

GPE