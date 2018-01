Piden se retire el puente peatonal en Colón y Patria

Guadalajara

Conocido como el sitio predilecto para que los asaltantes puedan realizar su cometido es el puente peatonal que se encuentra en el cruce de avenida Colón y Patria. El cilindro con orificios que dejan correr la ventilación pero que deja oculto lo que ocurre en su interior se caracteriza por los contantes robos y lo poco accesible que resulta para sus usuarios.



Quien desea cruzar la avenida Colón, ingresar o salir de la estación Patria de la Línea 1 del Tren Ligero tiene que subir al puente de manera obligatoria. Ahora, con el desarrollo de las obras de ampliación y modernización de la primera línea de tren, usuarios de este servicio piden que se plantee el retiro del puente y que el acceso a la estación se a nivel de tierra como ocurrirá en el resto de las estaciones.



Ana García utiliza todos los días el servicio del Tren Ligero. Sus traslados contemplan abordar en Patria, transbordar en Línea 2 y llegar hasta San Juan de Dios. Afirma que el puente peatonal de Colón y Patria debe ser retirado para hacer más fácil el ingreso de los usuarios.



"Es horrible este puente, es peligrosísimo. Todos los días hay asaltos, todos los días. No se ve para la calle, de la calle hacia arriba no se ve nada. Siempre hay mariguanos, si no es la curva de las escaleras es arriba o abajo pero todos los días ves asaltos. Eso sí quisiera pedir, que nos hicieran el paso a nivel de calle al igual que todos los demás y la iluminación", contó la usuaria.





Durante un tiempo había personal de seguridad que se encargaba de vigilar el cruce peatonal. Ahora ya nadie observa y por lo tanto se ha incrementado los robos. Ana García cuenta que ella ha sido testigo de los atracos y ha llamado a las autoridades para reportar. Afirma que la Policía le dice que es responsabilidad del Sistema de Tren Eléctrico Urbano atender esos casos y la operadora del servicio responde que debe ser la autoridad policial.



A pesar de que las escaleras del puente peatonal son de rampa, estas resultan ser complicadas principalmente para personas de la tercera edad. Ese es un factor adicional para que usuarios soliciten el retiro del puente que permite el acceso a la estación.



Uno de los objetivos de las obras en la Línea 1 es lograr que el ingreso a las estaciones sea con mayor accesibilidad. Para lograrlo, se definió que serán retirados los puentes peatonales ubicados a las afueras de los andenes. Por ejemplo, se contempla el retiro del paso peatonal ubicado en la estación Unidad Deportiva, pero el Siteur afirma que continuará instalado y operando el ubicado en avenida Colón y Patria.



Al momento han sido desmantelados los puentes que se encontraban en las estaciones Atemajac, Santa Filomena y en estos días se efectuará el retiro del que se encuentra en 18 de Marzo. También se quitó el paso que se encontraba a las afueras de la estación Urdaneta cuando se llevó a cabo la remodelación de dicha estación.



Ir en el tren entre máquinas, soldadura y trabajadores



Para viajar en la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara no sólo se debe sortear las horas de saturación de vagones. Para llegar a las estaciones y esperar el tren se debe sortear máquinas, pozos, soldaduras y demás labores que se emplean en el proyecto de ampliación y modernización de los andenes.



Los que abordan su tren en estaciones como Patria, Isla Raza o Santa Filomena deben bajar de las banquetas habilitadas para su traslado pues están son destruidas como parte de las obras. Aunque protegidos con bloques de concreto y alambrado ciclónico, caminan a un costado de los carriles por donde circulan automotores a alta velocidad.



En Isla Raza deben de transitar a un costado de maquinarias que se encargan de quebrar el concreto de la banqueta y hacer el retiro de escombro para dar continuidad a la ampliación en 30 metros de los andenes. Para el ingreso a las estaciones se habilitaron unas rampas construidas con madera.

Al interior de las estaciones también es usual toparse con trabajadores que de repente se ven obligados a realizar obras en los espacios donde los usuarios abordan o bajan de los vagones. Los viajeros entrevistados afirmaron que los empleados de la obra siempre piden permiso y piden disculpas por aquellas complicaciones que pudieran provocar.

Otros trabajos se realizan en el techo o por los costados de las paradas de los trenes pues en las obras se contempla modificaciones en la parte superior y la colocación de estructuras por los lados así como la colocación de vidrios. Los usuarios tienen obras por todos lados mientras espera su turno para abordar el tren.



Las molestias o los cambios en la forma de utilizar la Línea 1 vale la pena para los que la utilizan pues ven la necesidad de que el servicio sea ampliado a tres vagones. Las horas pico resultan complicado pues los carros se reportan llenos.



"Están los trenes bien llenos y así para que quepamos todos. A estarse aventando porque no se recorre la gente y uno tiene que aventarlos para uno subirse porque entre más tarde se le haga a uno más lleno vienen", cuenta María Guadalupe quien también hace uso diario de este transporte masivo.





Las obras en las estaciones exteriores han obligado que sea cerrado un carril a la circulación vehicular en los tramos donde se encuentran los andenes de subida y bajada. De tal forma, también existen complicaciones para aquellos que se mueven auto porque en zonas se disminuyen de tres a dos carriles.



Esta situación se registra en estaciones como España, Patria, Isla Raza, 18 de Marzo, Unidad Deportivo, Atemajac y Santa Filomena. En horas previas a ingreso a trabajos y escuelas y a los tiempos de salida, los tramos con cierre de carril se ven afectados con problemas de tráfico.



El Siteur anunció en diciembre pasado que las obras en la Línea 1 no terminarían en el mes de febrero y el plazo se ampliaría hasta el siguiente abril.



En el avance visto por este medio al realizar un recorrido, se percató que las ampliaciones en estaciones del túnel ya fueron concluidas. Mientras que en el exterior se observan progresos considerables en las estaciones de Santuario de Cristo Rey, España y Atemajac.



Mientras que en Patria e Isla Raza se avanza en la excavación y la colocación de castillos para la construcción de nueva parte de andenes y así se logre el incremento en 30 metros. En la estación de Unidad Deportiva se instalarán nuevos semáforos pues el ingreso ya no se realizará por el puente peatonal y será a nivel de tierra.



Se queja por retiro de agarraderas



José Luis ha visto que gente ha sufrido accidentes al interior de vagones de la Línea 1 del Tren Ligero a partir de que fueron retiradas las agarraderas en la parte de puertas en los carros más viejos de este servicio.



"Yo metí un escrito respecto a esto y me dijeron que no los iban a poner porque inicialmente no los tenían. Ya vieron esta problemática de que la gente se amotina ahí pero no solucionaron nada y además se contradicen porque el tren nuevo tiene hasta de más, va uno bien a gusto", señaló el propio usuario.



El objetivo fue que los usuarios no se queden en la zona de subida y bajada, situación que le parece imposible cumplir porque el servicio registra saturación en diferentes horas del día y es imposible que las personas puedan moverse para no estorbar.

Claves

Proyecto Ampliación y modernizaciónde Línea 1 del Tren Ligero

- El tren se ampliará de dos a tres vagones. Actualmente, un carro doble traslada 600 pasajeros y el tripe moverá a 900 personas

- Para que operen los carros triples, las estaciones son ampliadas de 60 a 90 metros

- La inversión inicial contemplada era de mil 353 millones de pesos con aportación federal, estatal y privada

- La inversión es para compra de 12 nuevos trenes, obra civil en estaciones, energía de tracción, telecomunicaciones, control de trenes y señalización y pago electrónico

- Se amplió la Línea 1 en un kilómetro al norte. Se construyó una nueva cola de maniobras, un patio de estacionamiento y la nueva estación terminal Auditorio

- De esta forma, fue reubicada la estación periférico norte y se habilitaron ingresos en ambas aceras

SRN