Tras 5 días sin agua, cierran alcaldía de Viesca

Viesca, Coahuila

Enfurecidos por la ausencia de agua potable que se vive en el Pueblo Mágico de Viesca, desde hace cinco días, esta mañana habitantes del municipio se manifestaron frente a una alcaldía cerrada, pues los burócratas y representantes populares no se presentaron a trabajar.

Decenas de mujeres acompañadas por sus hijos y algunos campesinos, indicaron que el alcalde, Marcelo Quirino, se niega a darles la cara y que se ha limitado a conseguir una pipa con agua para él y sus allegados, dejando a los habitantes en el abandono.



Entre gritos, las mujeres refirieron que si bien el problema de desabasto se manifiesta cada año, esta vez el alcalde para evadir el problema del adeudo que mantiene el ayuntamiento con Comisión Federal de Electricidad, sencillamente cerró la alcaldía desde el día de ayer.



Los habitantes solicitan la intervención del gobierno de Coahuila puesto que la autoridad local literal, no les da la cara y en las tiendas incluso ya no hay a la venta garrafones de agua, las escuelas no tienen para el aseo de los sanitarios y CFE mantiene la noria del pueblo mágico sin energía electrica, motivo por el cual la gente ya toma agua rodada para riego, que no cumple condiciones para consumo humano.

dcr