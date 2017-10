Esas vías no deben ser utilizadas para vehículos, señala colectivo

Monterrey

Los espacios que existirán en los patios del ferrocarril una vez que salgan los trenes de la ciudad deben ser públicos y para los ciudadanos, y no para que sean privatizados, consideró David Pulido Acosta, vocero de Pueblo Bicicletero.

Agregó que las vías tienen que estar “totalmente” prohibidas para vehículos particulares.

“Creemos que es una oportunidad para hacer corredores verdes, que privilegien la movilidad no motorizada, que sean áreas donde se pueda caminar con seguridad, que se pueda andar en bicicleta con seguridad.

“Esas vías no deben ser utilizadas para vehículos automotor, exclusivamente deben ser para transporte sustentable y para movilidad activa, no motorizada, peatones y ciclistas, debe quedar claro que el automóvil no es parte de estos proyectos”, opinó Pulido.

El cual refirió que otra de las mayores preocupaciones que tienen hacia este tema es el referente a la privatización de espacios, como dice, ya sucede con el parque Fundidora.

“Lo que nos preocupa es que vayan a querer privatizar muchos de estos espacios, por ejemplo, que los patios los quieran convertir en un mall, este lugar debería ser convertido en un parque, como Fundidora, ese debería ser de entrada el primer proyecto que presente el Estado al respecto.

“En esta ciudad nos urge tener más áreas verdes, nos urge tener espacios públicos de mayor calidad para la gente, el veintiúnico que tenemos es Fundidora y ya está casi privatizado, o una buena parte”.

Dijo que se debería de aprovechar esta oportunidad para crear rutas de movilidad sustentable, para animar a que más personas se unieran a transitar la ciudad caminando o en bicicleta.

“Ya teniendo corredores que atraviesan la ciudad, en que estás protegido, porque por ahí no circula el automóvil privado, eso haría que aumentara el número de personas que están dispuestas a andar en bicicleta, pero con una mejor infraestructura”.

Otro punto importante dentro del discurso del vocero de Pueblo Bicicletero fue en el sentido de la transparencia con que se debe manejar este proyecto para utilizar espacios.

“Lo principal es que los proyectos para estos espacios sean mesas de trabajo públicas donde la opinión de la sociedad en su conjunto se tome en consideración y que no sean proyectos cerrados con licitaciones oscuras, que sean totalmente transparentes.

“Y que se haga consulta de hacia qué se deben destinar, porque hay una tendencia de hacer proyectos de privatización, de ofrecerlos para centros comerciales, de ofrecer estos espacios para hoteles, que dicen que tienen ciertos beneficios”, refirió.

Por último, el especialista en temas de movilidad criticó el hecho de que casi la totalidad del espacio público es de uso para el automóvil, por lo cual sería un grave error pensar en utilizar las vías del tren para vehículos privados.

“La infraestructura para automóviles es lo que ocupa casi todo el espacio público de la ciudad, esto es una oportunidad inmejorable para decir: ‘esto es exclusivo para transporte público y movilidad no motorizada’”, dijo.

Apostar a movilidad

