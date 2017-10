Publican lista, 74 aspirantes buscan ser parte del CPS

Guadalajara

La cantidad de aspirantes para integrar el Comité de Participación Social (CPS) del SEA que había sido anunciada la semana pasada, se redujo. Este domingo, la Comisión de Selección publicó la lista con los nombres de los postulantes, un total de 74, cinco menos de las que se habían interesado. Hoy la Comisión de Selección celebrará una sesión en la que darán a conocer detalles de esta lista.

Sociedad civil, periodistas, empresarios, ex funcionarios públicos, académicos y otros, son quienes buscan formar parte del grupo, que se encargará de llevar a cabo los procesos para elegir al Fiscal Especializado en temas de corrupción, magistrados de las salas especializadas en corrupción, al Auditor Superior del Estado así como el secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Entre los perfiles destacan las periodistas María Belén Zapata Martínez y Karla Alejandrina Planter Pérez; el ex rector de la Universidad de Guadalajara Marco Antonio Cortés Guardado; el ex funcionario del gobierno del estado, David Gómez Álvarez; el ex secretario de Desarrollo Urbano, José Luis Macías Romano; y el Notario Público, Lorenzo Bailon Cabrera.

La Comisión de Selección pondrá a inspección la documentación y expedientes de los candidatos, y revisará que estos cumplan ciertos requisitos, como ser ciudadanos mexicanos en pleno goce y ejercicio de derechos civiles, mayores de edad, que cuenten con título profesional, buena reputación, presenten declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal de forma previa, no estar o haber estado en un cargo en niveles de gobierno o algún instituto político durante los últimos cuatro años, ni pertenecer a un partido y o ser servidor público de elección popular.

Luego, y según lo marca la convocatoria, a aquellos que no hayan sido descartados, la Comisión volverá a evaluarlos, ahora con un filtro documental y curricular, para a partir de estos, elegir a los mejores 15 perfiles, con base en una metodología que darán a conocer.

Serán estos quince finalistas quienes se sometan a entrevistas que les hará la Comisión de Selección, éstas serán públicas y la ciudadanía podrá participar enviando preguntas a los aspirantes. Se prevé que éstas se lleven a cabo entre los días 23 y 24 de octubre.

Finalmente, la Comisión estaría deliberando y anunciando la selección de los cinco integrantes del Comité de Participación Social el próximo 31 de octubre.

Tras la publicación de la lista, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), propuso a través de un comunicado, considerar los perfiles técnicos para integrar el Comité de Participación Social, así como ampliar los tiempos para que desarrolle su trabajo.

“Resulta imprescindible privilegiar personas con conocimientos en áreas relacionadas con la fiscalización y la contabilidad gubernamental, el derecho constitucional y administrativo, así como en el sistema de justicia penal acusatorio”, se lee en el escrito.

Allí destacan también que los tiempos “tan limitados” que establecen que los nombramientos deben estar listos antes del 15 de diciembre de este año, dificulta la elaboración de las “opiniones técnicas”. Por lo que sugieren ampliar el plazo antes de integrar el propio Comité “y así evitar exponer su autonomía al tener que negociar ese plazo con el Congreso”. Piden además se cuente con la Ley Orgánica de la Fiscalía General.

La lista completa de los aspirantes puede consultarse en http://comisionsaejalisco.org/documentos/Lista_Aspirantes.pdf.

MC